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Потужний землетрус сколихнув Кіпр

Вівторок, 11 січня 2022, 10:11

Потужний землетрус магнітудою 6,1 стався на Кіпрі в ніч на вівторок.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у матеріалі Cyprus Mail.

Повідомлень про постраждалих або пошкодження не надходило.

У департаменті геологічної служби повідомили, що землетрус було зафіксовано о 3.08 ранку. Епіцентр землетрусу був у морі біля Кіпру, за 50 кілометрів на захід-північний захід від міста Поліс Хрисохус на глибині 25 кілометрів.

"Землетрус відчувався на всьому Кіпрі, особливо в районі Пафосу. Він також відчувався по всьому східному Середземномор’ю", – йдеться у повідомленні.

До 5.30 було зафіксовано серію вторинних поштовхів магнітудою 3,1.

У відомстві повідомили, що його сейсмологічний центр стежить за ситуацією.

Теми: надзвичайна подія


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