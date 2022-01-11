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На Кипре произошло сильное землетрясение

Вторник, 11 января 2022, 09:11

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на Кипре в ночь на вторник.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в материале Cyprus Mail.

Сообщений о пострадавших или повреждениях не поступало.

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В департаменте геологической службы сообщили, что землетрясение было зафиксировано в 3:08 утра. Эпицентр землетрясения был в море у Кипра, в 50 километрах к западу-северо-западу от города Полис Хрисохус на глубине 25 километров.

"Землетрясение ощущалось на всем Кипре, особенно в районе Пафоса. Оно также ощущалось по всему восточному Средиземноморью", – говорится в сообщении.

К 5.30 была зафиксирована серия вторичных толчков магнитудой 3,1.

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В ведомстве сообщили, что его сейсмологический центр следит за ситуацией.

Темы: чрезвычайное происшествие
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