На Кипре произошло сильное землетрясение
Вторник, 11 января 2022, 09:11
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на Кипре в ночь на вторник.
Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в материале Cyprus Mail.
Сообщений о пострадавших или повреждениях не поступало.
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В департаменте геологической службы сообщили, что землетрясение было зафиксировано в 3:08 утра. Эпицентр землетрясения был в море у Кипра, в 50 километрах к западу-северо-западу от города Полис Хрисохус на глубине 25 километров.
"Землетрясение ощущалось на всем Кипре, особенно в районе Пафоса. Оно также ощущалось по всему восточному Средиземноморью", – говорится в сообщении.
К 5.30 была зафиксирована серия вторичных толчков магнитудой 3,1.
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В ведомстве сообщили, что его сейсмологический центр следит за ситуацией.