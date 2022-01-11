Токаєв усунув компанію, яку пов'язують із дочкою Назарбаєва, від управління відходами 

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив припинити роботу компанії "Оператор РОП", яка вважається афілійованою з Алією Назарбаєвою, молодшою ​​дочкою колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва.

Джерело: Токаєв у виступі у мажилісі парламенту 11 січня, "Радіо Азаттик"

Пряма мова: "У підприємців та загалом у суспільстві безліч питань викликає діяльність компанії, яка називається "Оператор РОП". Дійшло до того, що було організовано певний громадський рух проти цієї приватної компанії.

Я доручаю уряду вжити заходи щодо припинення адміністрування утилізаційного збору та розпорядження утилізаційним збором "Оператором РОП". Цим має займатися державна організація".

Деталі: Компанія "Оператор РОП", якій сплачують утилізаційний збір, з'явилася у 2015 році.

Розмір утилізаційного збору, що стягується приватною компанією, становить від 1 до 9 тисяч доларів.

За офіційними даними, отримані кошти "Оператор РОП" спрямовує на створення інфраструктури, необхідної для збору, переробки та утилізації відходів.

Назарбаєва публічно не коментувала повідомлення про причетність до утилізаційних зборів, які стягує компанія-монополіст, проте ЗМІ писали, що є достовірні свідчення того, що компанія "Оператор РОП" пов'язана з молодшою ​​дочкою колишнього президента Казахстану.

Згідно з даними на початок 2020 року, за три роки на рахунки "Оператора РОП" надійшло 220 мільярдів тенге. Найбільша стаття витрат – "стимулювання автопрому", на яке було направлено 75 мільярдів тенге.

Всі шість років багато автовласників противилися введеному утильзбору, і в 2021 році був ініційований рух #НетУтильсбору.