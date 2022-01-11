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Токаєв усунув компанію, яку пов'язують із дочкою Назарбаєва, від управління відходами 

Вівторок, 11 січня 2022, 09:25
Токаєв усунув компанію, яку пов'язують із дочкою Назарбаєва, від управління відходами 
Фото з сайту Оператор РОП - recycle.kz

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив припинити роботу компанії "Оператор РОП", яка вважається афілійованою з Алією Назарбаєвою, молодшою ​​дочкою колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва.

Джерело: Токаєв у виступі у мажилісі парламенту 11 січня, "Радіо Азаттик"

Пряма мова: "У підприємців та загалом у суспільстві безліч питань викликає діяльність компанії, яка називається "Оператор РОП". Дійшло до того, що було організовано певний громадський рух проти цієї приватної компанії.

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Я доручаю уряду вжити заходи щодо припинення адміністрування утилізаційного збору та розпорядження утилізаційним збором "Оператором РОП". Цим має займатися державна організація".

Деталі: Компанія "Оператор РОП", якій сплачують утилізаційний збір, з'явилася у 2015 році.

Розмір утилізаційного збору, що стягується приватною компанією, становить від 1 до 9 тисяч доларів.

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За офіційними даними, отримані кошти "Оператор РОП" спрямовує на створення інфраструктури, необхідної для збору, переробки та утилізації відходів.

Назарбаєва публічно не коментувала повідомлення про причетність до утилізаційних зборів, які стягує компанія-монополіст, проте ЗМІ писали, що є достовірні свідчення того, що компанія "Оператор РОП" пов'язана з молодшою ​​дочкою колишнього президента Казахстану.

Згідно з даними на початок 2020 року, за три роки на рахунки "Оператора РОП" надійшло 220 мільярдів тенге. Найбільша стаття витрат – "стимулювання автопрому", на яке було направлено 75 мільярдів тенге.

Всі шість років багато автовласників противилися введеному утильзбору, і в 2021 році був ініційований рух #НетУтильсбору.

Теми: КазахстанНазарбаєв
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