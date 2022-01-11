Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Токаев отстранил компанию, которую связывают с дочерью Назарбаева, от упраления отходами 

Вторник, 11 января 2022, 09:25
Токаев отстранил компанию, которую связывают с дочерью Назарбаева, от упраления отходами 
Фото с сайта Оператор РОП - recycle.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил прекратить работу компании "Оператор РОП", которая считается аффилированной с Алией Назарбаевой, младшей дочерью бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Источник: Токаев в выступлении в мажилисе парламента 11 января, "Радио Азаттык"

Прямая речь: "У предпринимателей и в целом в обществе множество вопросов вызывает деятельность компании, которая называется "Оператор РОП". Дошло до того, что было организовано некое общественное движение против этой частной компании. 

Реклама:

Я поручаю правительству принять меры по прекращению администрирования утилизационного сбора и распоряжению утилизационным сбором "Оператором РОП". Этим должна заниматься государственная организация".

Детали: Компания "Оператор РОП", которой платят утилизационный сбор, появилась в 2015 году. 

Размер утилизационного сбора, взимаемого частной компанией, составляет от 1 до 9 тысяч долларов. 

ВИДЕО ДНЯ

По официальным данным, поступившие средства "Оператор РОП" направляет на создание инфраструктуры, необходимой для сбора, переработки и утилизации отходов.

Назарбаева публично не комментировала сообщения о причастности к утилизационным сборам, взимаемым компанией-монополистом, однако СМИ писали, что имеются достоверные свидетельства того, что компания "Оператор РОП" связана с младшей дочерью бывшего президента Казахстана.

По данным на начало 2020 года, за три года на счета "Оператора РОП" поступило 220 миллиардов тенге. Самая большая статья расходов – "стимулирование автопрома", на которое было направлено 75 миллиардов тенге. 

Все шесть лет многие автовладельцы противились введенному утильсбору, и в 2021 году было инициировано движение #НетУтильсбору.

Темы: КазахстанНазарбаев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Казахстан
Консул РФ покинул пост после заявлений о спаде изучения русского языка в Казахстане
Сайт российского телеканала пропаганды "Царьград" заблокировали в Казахстане
Казахстанцев агитируют в российскую армию с помощью интернет-рекламы − Reuters
Последние новости
22:03
СМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
21:15
Зеленский считает публичное обсуждение законопроекта о мобилизации правильным
20:46
Приложение "Киев Цифровой" объединило карту укрытий и пункты обогрева в единый сервис
Все новости...
Реклама: