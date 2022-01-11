Токаев отстранил компанию, которую связывают с дочерью Назарбаева, от упраления отходами 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил прекратить работу компании "Оператор РОП", которая считается аффилированной с Алией Назарбаевой, младшей дочерью бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Источник: Токаев в выступлении в мажилисе парламента 11 января, "Радио Азаттык"

Прямая речь: "У предпринимателей и в целом в обществе множество вопросов вызывает деятельность компании, которая называется "Оператор РОП". Дошло до того, что было организовано некое общественное движение против этой частной компании.

Я поручаю правительству принять меры по прекращению администрирования утилизационного сбора и распоряжению утилизационным сбором "Оператором РОП". Этим должна заниматься государственная организация".

Детали: Компания "Оператор РОП", которой платят утилизационный сбор, появилась в 2015 году.

Размер утилизационного сбора, взимаемого частной компанией, составляет от 1 до 9 тысяч долларов.

По официальным данным, поступившие средства "Оператор РОП" направляет на создание инфраструктуры, необходимой для сбора, переработки и утилизации отходов.

Назарбаева публично не комментировала сообщения о причастности к утилизационным сборам, взимаемым компанией-монополистом, однако СМИ писали, что имеются достоверные свидетельства того, что компания "Оператор РОП" связана с младшей дочерью бывшего президента Казахстана.

По данным на начало 2020 года, за три года на счета "Оператора РОП" поступило 220 миллиардов тенге. Самая большая статья расходов – "стимулирование автопрома", на которое было направлено 75 миллиардов тенге.

Все шесть лет многие автовладельцы противились введенному утильсбору, и в 2021 году было инициировано движение #НетУтильсбору.