Білоруських опозиціонерів Колесникову і Знака відправили в колонії – правозахисники

Членів Координаційної ради білоруської опозиції Марію Колесникову та Максима Знака етапували до колоній.

Джерело: правозахисний центр "Весна" у Telegram

Дослівно ПЦ "Весна": "Політув'язнену Марію Колесникову етапували до гомельської жіночої виправної колонії №4".

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Деталі: Зазначається, що наступні два тижні вона перебуватиме на карантині.

Знака етапували із СІЗО до колонії у Вітебській області у понеділок.

Для довідки: Політв’язнів Максима Знака та Марію Колесникову звинуватили у спробах захоплення влади, публічних закликах до дій, спрямованих на завдання шкоди національній безпеці та створення екстремістського угруповання.

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