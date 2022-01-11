Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Білоруських опозиціонерів Колесникову і Знака відправили в колонії – правозахисники

Вівторок, 11 січня 2022, 10:25
Максим Знак і Марія Колесникова. Фото ПЦ "Весна"

Членів Координаційної ради білоруської опозиції Марію Колесникову та Максима Знака етапували до колоній.

Джерело: правозахисний центр "Весна" у Telegram

Дослівно ПЦ "Весна": "Політув'язнену Марію Колесникову етапували до гомельської жіночої виправної колонії №4".  

Деталі: Зазначається, що наступні два тижні вона перебуватиме на карантині.

Знака етапували із СІЗО до колонії у Вітебській області у понеділок.

Для довідки: Політв’язнів Максима Знака та Марію Колесникову звинуватили у спробах захоплення влади, публічних закликах до дій, спрямованих на завдання шкоди національній безпеці та створення екстремістського угруповання.

Передісторія:

  • 6 вересня 2021 року Колесникову засудили до 11 років позбавлення волі, а Знака - до 10 років.
  • 24 грудня 2021 року Верховний суд Білорусі залишив ці рішення без змін.

Українська правда
Теми: Білорусьопозиціяполітв'язнів'язниця


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україна підозрює у кібератаці хакерів, пов'язаних із розвідкою Білорусі

Зеленський кличе Шевченка працювати в Україну

"Для вас погана новина": Порошенко звернувся до Зеленського

Відео, фотоРФ перекидає "Іскандери", ймовірно до кордону з Україною – розслідувачі

Суд відправив за ґрати водія позашляховика, який жорстоко побив чоловіка

Предстоятель ПЦУ Епіфаній захворів на коронавірус

Усі новини...
Білорусь
У Білорусі присудили два роки колонії за коментар у соцмережах про вбитого працівника КДБ
Під час спроби штурму кордону мігрантами з Білорусі постраждала польська прикордонниця
Мігранти з Білорусі проривалися до Польщі: постраждала прикордонниця
Останні новини
23:52
США та Євросоюз спільно готуються жорстко протидіяти Росії
22:56
Москва знову просить у Заходу "письмову відповідь" на свої запити
22:34
Швеція посилює боєздатність через активність РФ у Балтійському морі
21:53
Україна підозрює у кібератаці хакерів, пов'язаних із розвідкою Білорусі
21:30
Зеленський кличе Шевченка працювати в Україну
20:56
фотоСмерть туристки на Говерлі: поліція відкрила провадження
20:38
відеоУ Тихому океані сталося виверження підводного вулкана, що спричинило цунамі
19:59
"Для вас погана новина": Порошенко звернувся до Зеленського
19:29
Рахункова палата знайшла у 544 операціях з купівлі-продажу авто порушень на майже 5 млн
19:09
Відео, фотоРФ перекидає "Іскандери", ймовірно до кордону з Україною – розслідувачі
Усі новини...