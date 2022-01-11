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Білоруських опозиціонерів Колесникову і Знака відправили в колонії – правозахисники

Вівторок, 11 січня 2022, 09:25
Білоруських опозиціонерів Колесникову і Знака відправили в колонії – правозахисники
Максим Знак і Марія Колесникова. Фото ПЦ "Весна"

Членів Координаційної ради білоруської опозиції Марію Колесникову та Максима Знака етапували до колоній.

Джерело: правозахисний центр "Весна" у Telegram

Дослівно ПЦ "Весна": "Політув'язнену Марію Колесникову етапували до гомельської жіночої виправної колонії №4".  

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Деталі: Зазначається, що наступні два тижні вона перебуватиме на карантині.

Знака етапували із СІЗО до колонії у Вітебській області у понеділок.

Для довідки: Політв’язнів Максима Знака та Марію Колесникову звинуватили у спробах захоплення влади, публічних закликах до дій, спрямованих на завдання шкоди національній безпеці та створення екстремістського угруповання.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 6 вересня 2021 року Колесникову засудили до 11 років позбавлення волі, а Знака - до 10 років.
  • 24 грудня 2021 року Верховний суд Білорусі залишив ці рішення без змін.

Українська правда
Теми: Білорусьопозиціяполітв'язнів'язниця
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