Білоруських опозиціонерів Колесникову і Знака відправили в колонії – правозахисники
Вівторок, 11 січня 2022, 09:25
Членів Координаційної ради білоруської опозиції Марію Колесникову та Максима Знака етапували до колоній.
Джерело: правозахисний центр "Весна" у Telegram
Дослівно ПЦ "Весна": "Політув'язнену Марію Колесникову етапували до гомельської жіночої виправної колонії №4".
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Деталі: Зазначається, що наступні два тижні вона перебуватиме на карантині.
Знака етапували із СІЗО до колонії у Вітебській області у понеділок.
Для довідки: Політв’язнів Максима Знака та Марію Колесникову звинуватили у спробах захоплення влади, публічних закликах до дій, спрямованих на завдання шкоди національній безпеці та створення екстремістського угруповання.
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Передісторія:
- 6 вересня 2021 року Колесникову засудили до 11 років позбавлення волі, а Знака - до 10 років.
- 24 грудня 2021 року Верховний суд Білорусі залишив ці рішення без змін.
Українська правда