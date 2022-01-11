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Белорусских оппозиционеров Колесникову и Знака отправили в колонии – правозащитники

Вторник, 11 января 2022, 09:25
Белорусских оппозиционеров Колесникову и Знака отправили в колонии – правозащитники
Максим Знак и Мария Колесникова. Фото ПЦ "Весна"

Членов Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову и Максима Знака этапировали в колонии.

Источник: правозащитный центр "Весна" в Telegram

Дословно ПЦ "Весна": "Политзаключенную Марию Колесникову этапировали в гомельскую женскую исправительную колонию №4".

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Детали: Отмечается, что следующие две недели она будет находиться на карантине.

Знака этапировали из СИЗО в колонию в Витебской области в понедельник.

Для справки: Политзаключенных Максима Знака и Марию Колесникову обвинили в попытках захвата власти, публичных призывах к действиям, направленным на нанесение ущерба национальной безопасности и создания экстремистской группировки.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 6 сентября 2021 года Колесникову приговорили к 11 годам лишения свободы, а Знака – к 10 годам.
  • 24 декабря 2021 года Верховный суд Беларуси оставил эти решения без изменений.

Украинская правда
Темы: Беларусьоппозицияполитзаключенныетюрьма
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