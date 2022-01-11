Белорусских оппозиционеров Колесникову и Знака отправили в колонии – правозащитники
Вторник, 11 января 2022, 10:25
Членов Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову и Максима Знака этапировали в колонии.
Источник: правозащитный центр "Весна" в Telegram
Дословно ПЦ "Весна": "Политзаключенную Марию Колесникову этапировали в гомельскую женскую исправительную колонию №4".
Детали: Отмечается, что следующие две недели она будет находиться на карантине.
Знака этапировали из СИЗО в колонию в Витебской области в понедельник.
Для справки: Политзаключенных Максима Знака и Марию Колесникову обвинили в попытках захвата власти, публичных призывах к действиям, направленным на нанесение ущерба национальной безопасности и создания экстремистской группировки.
Предыстория:
- 6 сентября 2021 года Колесникову приговорили к 11 годам лишения свободы, а Знака – к 10 годам.
- 24 декабря 2021 года Верховный суд Беларуси оставил эти решения без изменений.
Украинская правда