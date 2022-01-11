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У Києві побили телеведучого Куликова, нападників затримали

Вівторок, 11 січня 2022, 09:44
У Києві побили телеведучого Куликова, нападників затримали
Андрій Куликов, фото з Вікіпедії

У Києві рецидивісти побили та пограбували телеведучого Андрія Куликова, нападників затримано, суд арештував їх.

Джерело: Київська міська прокуратура у коментарі УП, поліція Києва, співрозмовники УП в правоохоронних органах, Куликов у коментарі "Детектор медіа"

Дослівно прокуратура: "За результатами проведених оперативних заходів обох нападників вдалося встановити та затримати. Ними виявилися уродженці Миколаївської та Волинської областей, 1998 р. н. Один з них раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок та незаконне зберігання наркотиків, інший – має статус обвинуваченого у провадженні за фактом вчинення крадіжки.

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фото поліції

Наразі особам повідомлено про підозру та судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави".

Деталі: За даними поліції, на проспекті Перемоги зловмисники підійшли до потерпілого та попросили цигарку. Отримавши відмову, вони побили чоловіка, відібрали три тисячі гривень, банківську картку та мобільний телефон. Тепер фігурантам загрожує до шести років тюремного ув’язнення.

Правоохоронці не називають ім’я потерпілого, але за даними джерел УП, це журналіст, теле та радіоведучий Андрій Куликов. Подія сталася 7 січня.

ВІДЕО ДНЯ

UPD: У коментарі "Детектору медіа" Куликов зазначив, що не пов'язує напад зі своєю професійною діяльністю. Він повідомив, що перебуває в нормальному стані.

Українська правда
Теми: Київпрокуратураполіція
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