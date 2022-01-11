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В Киеве избили телеведущего Куликова, нападавшие задержаны

Вторник, 11 января 2022, 10:44
Андрей Куликов, фото из Википедии

В Киеве рецидивисты избили и ограбили телеведущего Андрея Куликова, нападавшие задержаны, суд арестовал их.

Источник: Киевская городская прокуратура в комментарии УП, полиция Киева, собеседники УП в правоохранительных органах, Куликов в комментарии "Детектор медиа"

Дословно прокуратура: "По результатам проведенных оперативных мероприятий обоих нападавших удалось установить и задержать. Ими оказались уроженцы Николаевской и Волынской областей, 1998 г. р. Один из них ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение краж и незаконное хранение наркотиков, другой – имеет статус обвиняемого в производстве по факту совершения кражи.

 
фото полиции

В настоящее время лицам сообщено о подозрении и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением залога".

Детали: По данным полиции, на проспекте Победы злоумышленники подошли к потерпевшему и попросили сигарету. Получив отказ, они избили мужчину, отобрали три тысячи гривен, банковскую карту и мобильный телефон. Теперь фигурантам грозит до шести лет тюремного заключения.

Правоохранители не называют имя потерпевшего, но, по данным источников УП, это журналист, теле и радиоведущий Андрей Куликов. Событие произошло 7 января.

UPD: В комментарии "Детектору медиа" Куликов отметил, что не связывает нападение со своей профессиональной деятельностью. Он сообщил, что находится в нормальном состоянии.

Украинская правда
Темы: Киевпрокуратураполиция
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