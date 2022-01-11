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У Києві після вихідних стрибок хворих на Covid-19

Вівторок, 11 січня 2022, 11:05
Фото КМДА

За добу 10 січня у столиці лабораторно підтвердили 1 192 нових випадки коронавірусу, 12 хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "За добу 1 192 підтверджених випадки захворювання на коронавірус і 12 летальних випадків від вірусу".

Деталі: Найбільше випадків захворювання виявили у Подільському (171), Оболонському (143) та в Солом’янському (142) районах.

До лікарень госпіталізували 67 хворих на коронавірус та 21 людину з підозрою на Сovid-19 та пневмоніями.

Загалом з початку пандемії у столиці 339 824 підтверджених випадки коронавірусу, 8 314 хворих померли, подолали вірус загалом 319 485 мешканців міста, з них 1 041 за минулу добу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

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Українська правда
Теми: Київкоронавірус


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