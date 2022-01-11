Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Києві після вихідних стрибок хворих на Covid-19

Вівторок, 11 січня 2022, 10:05
У Києві після вихідних стрибок хворих на Covid-19
Фото КМДА

За добу 10 січня у столиці лабораторно підтвердили 1 192 нових випадки коронавірусу, 12 хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "За добу 1 192 підтверджених випадки захворювання на коронавірус і 12 летальних випадків від вірусу".

Реклама:

Деталі: Найбільше випадків захворювання виявили у Подільському (171), Оболонському (143) та в Солом’янському (142) районах.

До лікарень госпіталізували 67 хворих на коронавірус та 21 людину з підозрою на Сovid-19 та пневмоніями.

Загалом з початку пандемії у столиці 339 824 підтверджених випадки коронавірусу, 8 314 хворих померли, подолали вірус загалом 319 485 мешканців міста, з них 1 041 за минулу добу.

ВІДЕО ДНЯ

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин

Українська правда
Теми: Київкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Київ
До поліції надійшло повідомлення про замінування усіх шкіл Києва
За чотири дні у столиці зафіксували 11 температурних рекордів
У Києві введуть новий формат перепусток для пересування у комендантську годину
Останні новини
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
Усі новини...
Реклама: