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В Киеве после выходных скачек больных Covid-19

Вторник, 11 января 2022, 10:05
В Киеве после выходных скачек больных Covid-19
Фото КГГА

За сутки 10 января в столице лабораторно подтвердили 1 192 новых случая коронавируса, 12 больных умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "За сутки 1 192 подтвержденных случая заболевания коронавирусом и 12 летальных случаев от вируса".

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Детали: Больше всего случаев заболевания обнаружили в Подольском (171), Оболонском (143) и Соломенском (142) районах.

В больницы госпитализировали 67 больных коронавирусом и 21 человека с подозрением на Соvid-19 и пневмониями.

Всего с начала пандемии в столице 339 824 подтвержденных случая коронавируса, 8 314 больных умерли, преодолели вирус 319 485 жителей города, из них 1 041 за минувшие сутки.

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Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
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