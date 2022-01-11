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В Украине планируют разрешить Covid-вакцинацию детей от 5 лет

Вторник, 11 января 2022, 10:42
В Украине планируют разрешить Covid-вакцинацию детей от 5 лет
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО UNSPLASH

В Украине с апреля могут начать вакцинировать от коронавируса детей от пяти лет.

Источник: главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью BBC News Украина

Прямая речь: "Опыт других стран, где уже проводят такие прививки, показывает, что это безопасно. Что благодаря прививкам от ковида предупреждают преждевременную смертность, особенно на фоне тяжелых соматических заболеваний.

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Рекомендаций европейской технической группы экспертов по прививке детей от 5 лет еще не было. То есть, на уровне Европы такой вопрос не рассматривали.

Мы планируем рассмотреть вакцинацию детей от 5 лет ориентировочно с апреля".

Детали: В настоящее время в Украине разрешено вакцинировать от ковида детей от 12 лет. Кузин подчеркнул, что прививки детям делают только по желанию родителей. По его данным, в Украине уже вакцинировано около 140 тысяч детей от 12 до 18 лет.

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Темы: вакцинацияCovid-2019коронавирусдети
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