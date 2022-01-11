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В Украине планируют разрешить Covid-вакцинацию детей от 5 лет

Вторник, 11 января 2022, 11:42
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО UNSPLASH

В Украине с апреля могут начать вакцинировать от коронавируса детей от пяти лет.

Источник: главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью BBC News Украина

Прямая речь: "Опыт других стран, где уже проводят такие прививки, показывает, что это безопасно. Что благодаря прививкам от ковида предупреждают преждевременную смертность, особенно на фоне тяжелых соматических заболеваний.

Рекомендаций европейской технической группы экспертов по прививке детей от 5 лет еще не было. То есть, на уровне Европы такой вопрос не рассматривали.

Мы планируем рассмотреть вакцинацию детей от 5 лет ориентировочно с апреля".

Детали: В настоящее время в Украине разрешено вакцинировать от ковида детей от 12 лет. Кузин подчеркнул, что прививки детям делают только по желанию родителей. По его данным, в Украине уже вакцинировано около 140 тысяч детей от 12 до 18 лет.

Темы: вакцинацияCovid-2019коронавирусдети
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