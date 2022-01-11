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Токаєв заборонив підвищувати зарплати чиновникам та виводити капітал

Вівторок, 11 січня 2022, 12:01
Касим-Жомарт Токаєв, фото з сайту президента - akorda.kz

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв розпорядився запровадити 5-річний мораторій на підвищення зарплат депутатів та чиновників, а також не допустити виведення капіталу за кордон.

Джерело: Токаєв під час засідання у Мажилісі, Telegram "Казинформ"

Пряма мова Токаєва: "Відзначу заробітні плати членів уряду та депутатів, і, звичайно ж, акимів. Наприкінці минулого року це питання активно обговорювалося у суспільстві.

У принципі, я вважаю, що зарплатня у згаданої категорії державних службовців цілком достатня. Тому вважаю за можливе оголосити п'ятирічний мораторій на підвищення заробітних плат у членів уряду, акимів регіонів та депутатів".

Деталі: Також Токаєв вважає, що у зв'язку із запровадженням надзвичайного стану високим є ризик виведення капіталу окремих фінансових промислових груп за кордон, у тому числі шляхом укладання "фіктивних угод".

Пряма мова: "Ми вже зафіксували рухи на рахунках окремих осіб. Тому, доручаю Національному банку спільно з Агентствами з фінансового моніторингу та регулювання фінринків забезпечити чітке спостереження, перевірку та контроль усіх транзакцій та осіб, які необґрунтовано виводять кошти з країни"

Теми: Казахстан


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