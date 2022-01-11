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Токаев запретил повышать зарплаты чиновникам и выводить капитал

Вторник, 11 января 2022, 11:01
Токаев запретил повышать зарплаты чиновникам и выводить капитал
Касым-Жомарт Токаев, фото с сайта президента - akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился ввести 5-летний мораторий на повышение зарплат депутатов и чиновников, а также не допустить вывод капитала за рубеж.

Источник: Токаев во время заседания в Мажилисе, Telegram "Казинформ"

Прямая речь Токаева: "Отмечу заработные платы членов правительства и депутатов, и, конечно же, акимов. В конце прошлого года данный вопрос активно обсуждался в обществе. 

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В принципе я считаю, что зарплаты у упомянутой категории государственных служащих вполне достаточна. Поэтому считаю возможным объявить пятилетний мораторий на повышение заработных плат у членов правительства, акимов регионов и депутатов".

Детали: Также Токаев считает, что в связи с введением чрезвычайного положения высок риск вывода капитала отдельных финансовых промышленных групп за рубеж, в том числе путем заключения "фиктивных сделок". 

Прямая речь: "Мы уже зафиксировали движения на счетах отдельных лиц. Поэтому, поручаю Национальному банку совместно с Агентствами по финансовому мониторингу и регулированию финрынков обеспечить четкое наблюдение, проверку и контроль всех транзакций и лиц, необоснованно выводящих средства из страны".

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Темы: Казахстан
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