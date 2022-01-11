16 дітей отруїлися в аквапарку Хмельницького: поліція перевіряє

У Хмельницькому поліцейські перевіряють факт отруєння дітей в аквапарку.

Джерело: поліція Хмельниччини

Дослівно: "Слідчі Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження за фактом інгаляційного отруєння відвідувачів аквапарку у Хмельницькому (стаття "Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням" - ред).

Деталі: Вказано, що ввечері 10 січня до поліції Вінниччини надійшло повідомлення про масове отруєння дітей з Вінницької області, які 5 січня відвідували аквапарк у Хмельницькому.

За попередньою інформацією, після відпочинку в аквапарку за місцем проживання до лікарні звернулися 16 дітей, яких після огляду та надання допомоги відпустили додому.

Інформацію про ймовірне отруєння вінницькі колеги передали до поліції Хмельницької області.

Слідчі проводять перевірку.

Санкція зазначеної статті передбачає покарання у вигляді штрафу до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років.