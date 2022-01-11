Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

16 дітей отруїлися в аквапарку Хмельницького: поліція перевіряє

Вівторок, 11 січня 2022, 11:06
16 дітей отруїлися в аквапарку Хмельницького: поліція перевіряє
ілюстративне фото НПУ

У Хмельницькому поліцейські перевіряють факт отруєння дітей в аквапарку.

Джерело: поліція Хмельниччини

Дослівно: "Слідчі Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження за фактом інгаляційного отруєння відвідувачів аквапарку у Хмельницькому (стаття "Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням" - ред).

Реклама:

Деталі: Вказано, що ввечері 10 січня до поліції Вінниччини надійшло повідомлення про масове отруєння дітей з Вінницької області, які 5 січня відвідували аквапарк у Хмельницькому.

За попередньою інформацією, після відпочинку в аквапарку за місцем проживання до лікарні звернулися 16 дітей, яких після огляду та надання допомоги відпустили додому.

Інформацію про ймовірне отруєння вінницькі колеги передали до поліції Хмельницької області.

ВІДЕО ДНЯ

Слідчі проводять перевірку.

Санкція зазначеної статті передбачає покарання у вигляді штрафу до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років.

Українська правда
Теми: Хмельниччинаполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Хмельниччина
Правоохоронець з Хмельниччини за $2500 обіцяв "порішати" з мобілізацією
Нічна атака на Хмельниччину: кількість пошкоджених будівель зросла до 400
Атака на Хмельниччину: у кількох селах повибивало вікна й двері в будинках
Останні новини
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
Усі новини...
Реклама: