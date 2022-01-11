16 детей отравились в аквапарке Хмельницкого: полиция проверяет

В Хмельницком полицейские проверяют факт отравления детей в аквапарке.

Источник: полиция Хмельницкой области

Дословно: "Следователи Хмельницкого районного управления полиции ГУНП в Хмельницкой области открыли уголовное производство по факту ингаляционного отравления посетителей аквапарка в Хмельницком (статья "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений" - ред).

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Детали: Указано, что вечером 10 января в полицию Винницкой области поступило сообщение о массовом отравлении детей из Винницкой области, которые 5 января посещали аквапарк в Хмельницком.

По предварительной информации, после отдыха в аквапарке по месту жительства в больницу обратилось 16 детей, которых после осмотра и оказания помощи отпустили домой.

Информацию о возможном отравлении винницкие коллеги передали в полицию Хмельницкой области.

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Следователи проводят проверку.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде штрафа до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет.