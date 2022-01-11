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Тисячі жителів Німеччини протестували проти коронавірусних обмежень

Вівторок, 11 січня 2022, 11:16
Тисячі жителів Німеччини протестували проти коронавірусних обмежень
Фото Zeit

У багатьох містах по всій Німеччині ввечері в понеділок, 10 січня, люди знову протестували проти антиковідних заходів та можливого запровадження обов'язкової вакцинації від COVID-19.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

За даними поліції, демонстрації переважно проходили мирно. Однак у Бауцені постраждали щонайменше троє поліцейських, у яких кидали каміння та пляшки. У ході містом взяли участь близько 500 осіб, серед яких поліція нарахувала від 150 до 200 агресивних хуліганів та праворадикалів.

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Найбільші акції протесту відбулися у містах Росток, Шверін, Котбус, Галле, Нюрнберг, Бамберг, Аугсбург та Магдебург. У Ростоку поліція застосувала перцевий спрей, оскільки демонстранти намагалися прорватися через загородження.

У федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія демонстрації пройшли у 20 місцях та зібрали близько 15 тисяч осіб. У федеральній землі Тюрингія на вулиці вийшли близько 17,3 тисячі протестувальників. У федеральних землях Саксонія-Ангальт та Бранденбург у деяких мітингах також взяла участь велика кількість людей.

Одна з найбільших акцій протесту проти коронавірусних обмежень, у якій взяли участь близько 3900 осіб, відбулася у місті Нюрнберг. У місті Бамберг на подібні акції прийшли близько 2400 осіб, в Аугсбурзі - 2 тисячі.

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За даними поліції, у Фульді (федеральна земля Гессен) несанкціонований мітинг зібрав до тисячі учасників. У федеральній землі Саксонія антиковідні протести теж пройшли низці міст. Зокрема, у місті Фрайберг, за попередніми оцінками, зібралося близько 700 осіб, які ігнорували зауваження поліції, повідомив представник органів правопорядку.

За його словами, коли поліцейські в одному місці перекрили вулицю, через кордон прорвалося близько 100 людей.

При цьому було пошкоджено поліцейський автомобіль. За словами прессекретаря служби поліції, протестувальники демонстрували підвищену готовність до агресії.

У багатьох місцях сформувалися контрпротести – наприклад, у Лейпцигу, де майже 300 людей зібралися на площі, на якій зазвичай проводять свої акції коронаскептики. Також з Баварії надійшли повідомлення про кілька демонстрацій на підтримку вакцинації проти коронавірусу.

Теми: Німеччинакоронавірусмітинги
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