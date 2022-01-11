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Тысячи жителей Германии протестовали против коронавирусных ограничений

Вторник, 11 января 2022, 11:16
Тысячи жителей Германии протестовали против коронавирусных ограничений
Фото Zeit

Во многих городах по всей Германии вечером в понедельник, 10 января, люди снова протестовали против антиковидных мер и возможного введения обязательной вакцинации от COVID-19.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

По данным полиции, демонстрации в основном проходили мирно. Однако в Бауцене пострадали по меньшей мере три полицейских, в которых бросали камни и бутылки. В шествии по городу приняли участие около 500 человек, среди которых полиция насчитала от 150 до 200 агрессивных хулиганов и праворадикалов.

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Крупнейшие акции протеста прошли в городах Росток, Шверин, Котбус, Халле, Нюрнберг, Бамберг, Аугсбург и Магдебург. В Ростоке полиция применила перечный спрей, поскольку демонстранты пытались прорваться через заграждение.

В федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания демонстрации прошли в 20 местах и ​​собрали около 15 тысяч человек. В федеральной земле Тюрингия на улицы вышли около 17,3 тысяч протестующих. В федеральных землях Саксония-Анхальт и Бранденбург в некоторых митингах также приняло участие большое количество людей.

Одна из крупнейших акций протеста против коронавирусных ограничений, в которой приняло участие около 3900 человек, состоялась в городе Нюрнберг. В городе Бамберг на подобные акции пришли около 2400 человек, в Аугсбурге – 2 тысячи.

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По данным полиции, в Фульде (федеральная земля Гессен) несанкционированный митинг собрал около тысячи участников.

В федеральной земле Саксония антиковидные протесты тоже прошли в ряде городов. В частности, в городе Фрайберг, по предварительным оценкам, собралось около 700 человек, игнорировавших замечания полиции, сообщил представитель органов правопорядка.

По его словам, когда полицейские в одном месте перекрыли улицу, через границу прорвалось около 100 человек. При этом был поврежден полицейский автомобиль. По словам пресс-секретаря службы полиции, протестующие демонстрировали повышенную готовность к агрессии.

Во многих местах сформировались контрпротесты – например, в Лейпциге, где около 300 человек собрались на площади, на которой обычно проводят свои акции коронаскептики. Также из Баварии поступило сообщение о нескольких демонстрациях в поддержку вакцинации против коронавируса.

Темы: Германиякоронавирусмитинги
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