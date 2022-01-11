Морози затримаються в Україні на пару днів – прогноз

У найближчі дві доби в Україні очікується морозна без істотних опадів погода, хоча вже вдень 13 січня арктичний холод поступово відступатиме на схід, а із Західної Європи в Україну переміщатиметься тепліше повітря.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: 12 січня в Україні без істотних опадів, лише у Луганській, Донецькій областях та у Криму вночі невеликий сніг.

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На дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура протягом доби 10-15° морозу (вночі на півночі до 18°, вдень на заході країни 4-9° морозу); у південно-східних та південних областях вночі 6-11°, вдень 3-8° морозу.

У Києві у середу істотних опадів також не очікується. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 13-15° морозу.

ВІДЕО ДНЯ

13 січня в Україні без опадів. На дорогах, окрім південної частини, ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 13-18° морозу (у північних областях 16-21° морозу), у південній частині та на крайньому заході 10-15° морозу; вдень 3-10° морозу, у більшості західних областей близько 0°.

У столиці у четвер без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 17-19° морозу, вдень 4-6° морозу.