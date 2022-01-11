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Морозы задержатся в Украине на пару дней – прогноз

Вторник, 11 января 2022, 12:42
фото: Эльдар Сарахман, УП

В ближайшие двое суток в Украине ожидается морозная без существенных осадков погода, хотя уже днем 13 января арктический холод постепенно начнет отступать на восток, а с Западной Европы в Украину будет перемещаться более теплый воздух.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: 12 января в Украине без существенных осадков, лишь в Луганской, Донецкой областях и в Крыму ночью небольшой снег.

На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура в течение суток 10-15° мороза (ночью на севере до 18°, днем на западе страны 4-9° мороза); в юго-восточных и южных областях ночью 6-11°, днем 3-8° мороза.

В Киеве в среду существенных осадков также не ожидается. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура в течение суток 13-15° мороза.

13 января в Украине без существенных осадков. На дорогах, кроме южной части, гололедица. Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 13-18° мороза (в северных областях 16-21° мороза),в южной части и на крайнем западе 10-15° мороза; днем 3-10° мороза, в большинстве западных областей около 0°.

В столице в четверг без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 17-19° мороза, днем 4-6° мороза.

Темы: погода
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