Морозы задержатся в Украине на пару дней – прогноз

В ближайшие двое суток в Украине ожидается морозная без существенных осадков погода, хотя уже днем 13 января арктический холод постепенно начнет отступать на восток, а с Западной Европы в Украину будет перемещаться более теплый воздух.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра



Детали: 12 января в Украине без существенных осадков, лишь в Луганской, Донецкой областях и в Крыму ночью небольшой снег.



На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.



Температура в течение суток 10-15° мороза (ночью на севере до 18°, днем на западе страны 4-9° мороза); в юго-восточных и южных областях ночью 6-11°, днем 3-8° мороза.



В Киеве в среду существенных осадков также не ожидается. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура в течение суток 13-15° мороза.



13 января в Украине без существенных осадков. На дорогах, кроме южной части, гололедица. Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с.



Температура ночью 13-18° мороза (в северных областях 16-21° мороза),в южной части и на крайнем западе 10-15° мороза; днем 3-10° мороза, в большинстве западных областей около 0°.



В столице в четверг без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 17-19° мороза, днем 4-6° мороза.