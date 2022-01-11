Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Нардеп Волинець не задекларував позашляховик, яким користувався – НАЗК

Вівторок, 11 січня 2022, 12:20
Нардеп Волинець не задекларував позашляховик, яким користувався – НАЗК
ФОТО З FACEBOOK ВОЛИНЦЯ

Перевірка Нацагентства з питань запобігання корупції підтвердила, що нардеп із фракції "Батьківщина" Михайло Волинець не задекларував користування позашляховиком. 

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: У НАЗК встановили, що Волинець понад пів року користувався автомобілем Toyota Highlander.

Реклама:

Таким чином, він вказав у декларації недостовірні відомості на суму 1,1 мільйон гривень, що є ознаками злочину, передбаченого ст. 366-2 ККУ.

Перевірка НАЗК виявила "постійні маршрути, які пов’язані з місцем проживання суб’єкта декларування, його місцем роботи та об’єктом нерухомості, який належить його матері".

 

Волинець у своїх поясненнях НАЗК зазначив, що цим автомобілем не їздив, а використовує "карту киянина" та надає перевагу громадському транспорту, іноді "користується службовим транспортом Верховної Ради у зв’язку з перебуванням у службових відрядженнях – залізничним транспортом".

ВІДЕО ДНЯ

Раніше "Схеми" зафіксували, що Волинець протягом січня-лютого 2021 року користувався автомобілем Toyota Highlander, але не вказував позашляховик у деклараціях за 2019 рік чи за 2020 рік.

І з вересня 2019-го машина оформлена на сина народного депутата – Андрія Волинця.

Результати перевірки щодо нардепа передали до ОГП.

Теми: Верховна РадаНАЗКдекларації
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Верховна Рада
Зеленський хоче прирівняти корупцію до держзради на час війни
П'ять додаткових підстав для припинення виплати пенсії: Рада ухвалила законопроєкт за основу
Рада створила комісію, ціль якої допомогти російським народам стати вільними
Останні новини
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
Усі новини...
Реклама: