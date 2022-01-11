Нардеп Волинець не задекларував позашляховик, яким користувався – НАЗК

Перевірка Нацагентства з питань запобігання корупції підтвердила, що нардеп із фракції "Батьківщина" Михайло Волинець не задекларував користування позашляховиком.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: У НАЗК встановили, що Волинець понад пів року користувався автомобілем Toyota Highlander.

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Таким чином, він вказав у декларації недостовірні відомості на суму 1,1 мільйон гривень, що є ознаками злочину, передбаченого ст. 366-2 ККУ.

Перевірка НАЗК виявила "постійні маршрути, які пов’язані з місцем проживання суб’єкта декларування, його місцем роботи та об’єктом нерухомості, який належить його матері".

Волинець у своїх поясненнях НАЗК зазначив, що цим автомобілем не їздив, а використовує "карту киянина" та надає перевагу громадському транспорту, іноді "користується службовим транспортом Верховної Ради у зв’язку з перебуванням у службових відрядженнях – залізничним транспортом".

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Раніше "Схеми" зафіксували, що Волинець протягом січня-лютого 2021 року користувався автомобілем Toyota Highlander, але не вказував позашляховик у деклараціях за 2019 рік чи за 2020 рік.

І з вересня 2019-го машина оформлена на сина народного депутата – Андрія Волинця.

Результати перевірки щодо нардепа передали до ОГП.