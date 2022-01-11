Нардеп Волынец не задекларировал внедорожник, которым пользовался – НАПК

Проверка Нацагентства по предотвращению коррупции подтвердила, что нардеп из фракции "Батькивщина" Михаил Волынец не задекларировал пользование внедорожником.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: В НАПК установили, что Волынец более полугода пользовался автомобилем Toyota Highlander.

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Таким образом, он указал в декларации недостоверные сведения на сумму 1,1 миллиона гривен, что является признаками преступления, предусмотренного ст. 366-2 УКУ.

Проверка НАПК выявила "постоянные маршруты, связанные с местом жительства субъекта декларирования, его местом работы и объектом недвижимости, который принадлежит его матери".

Волынец в своих объяснениях НАПК отметил, что этим автомобилем не ездил, а использует "карту киевлянина" и предпочитает общественный транспорт, иногда "пользуется служебным транспортом Верховной Рады в связи с пребыванием в служебных командировках – железнодорожным транспортом".

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Ранее "Схемы" зафиксировали, что Волынец в течение января-февраля 2021 года пользовался автомобилем Toyota Highlander, но не указывал внедорожник в декларациях за 2019 год или за 2020 год.

С сентября 2019-го машина оформлена на сына народного депутата – Андрея Волынца.

Результаты проверки НАПК относительно нардепа передали в ОГП.