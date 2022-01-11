У Києві відкрили 33 пункти переробки ялинок

Ялинки після новорічних свят можна здати на переробку у Києві – наразі у місті працюють 33 пункти прийому хвойних дерев.

Джерело: сайт КМДА

Деталі: Пункти утилізації ялинок працюватимуть до 31 січня з 07:00 до 21:00 в усіх районах столиці.

Голосіївський район:

просп. Голосіївський, 87-Г (виробнича база КП УЗН);

парк "Покал", Столичне шосе (біля виробничої дільниці УЗН).

Дарницький район:

вул. Тростянецька, 58-А (виробнича база КП УЗН);

фітнес-парк озеро Лебедине (біля вбиральні).

Деснянський район:

вул. Електротехнічна, 26 (виробнича база КП УЗН);

парк "Молодіжний";

парк із водними об’єктами уздовж просп. Шухевича між просп. Маяковського та вул. Бальзака.

Дніпровський район:

просп. Визволителів, 6 (виробнича база КП УЗН);

парк біля озера Тельбін (біля громадської вбиральні);

парк біля кінотеатру "Аврора" (біля громадської вбиральні);

парк на Русанівській набережній (біля ресторану "Смородина", біля контейнерів).

Оболонський район:

просп. Степана Бандери, 26-А (виробнича база КП УЗН);

парк "Наталка" (недобудована частина, навпроти буд. № 2Д на вул. Героїв Сталінграда);

парк на вул. Бережанській, 10-20 (на території прилеглій до вул. Петра Панча).

Печерський район:

вул. Залізничне шосе, 61 (виробнича база КП УЗН).

Подільський район:

вул. Дмитрівська, 16-А (виробнича база КП УЗН);

вул. Дмитрівська, 16-А;

просп. Правди, 72-76.

Солом’янський район:

вул. Новопольова, 95 (виробнича база КП УЗН);

сквер на вул. Мартиросяна;

парк біля кінотеатру "Тампере";

парк "Юність";

парк "Орлятко".

Святошинський район:

вул. Бетховена, 8 (виробнича база КП УЗН);

парк "Совки", вул. Жмеринська, 30-Г.

Шевченківський:

пров. Герцена, 6 (виробнича база КП УЗН);

парк "Сирецький" (біля будиночка садівника);

парк "Нивки" (східна частина, просп. Перемоги, 82-А).

Також пункти прийому розташовані на КП "Дарницьке ЛПГ":

Бориспільське шосе, 23 км;

просп. Броварський, 2-А;

вул. Радистів, 1-В;

Микільське лісництво, квартал № 35;

Броварське лісництво, квартал № 72.

У пунктах утилізації дерева подрібнюють на щепу, яка використовується для мульчування лунок вічнозелених рослин.

Узимку мульча захищає ґрунт від промерзання, а в теплу пору року допомагає зберегти водний баланс та захищає від пересихання і перегріву.