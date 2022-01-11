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У Києві відкрили 33 пункти переробки ялинок

Вівторок, 11 січня 2022, 13:20
Фото КМДА

Ялинки після новорічних свят можна здати на переробку у Києві – наразі у місті працюють 33 пункти прийому хвойних дерев.

Джерело: сайт КМДА

Деталі: Пункти утилізації ялинок працюватимуть до 31 січня з 07:00 до 21:00 в усіх районах столиці.

Голосіївський район:

  • просп. Голосіївський, 87-Г (виробнича база КП УЗН);
  • парк "Покал", Столичне шосе (біля виробничої дільниці УЗН).

Дарницький район:

  • вул. Тростянецька, 58-А (виробнича база КП УЗН);
  • фітнес-парк озеро Лебедине (біля вбиральні).

Деснянський район:

  • вул. Електротехнічна, 26 (виробнича база КП УЗН);
  • парк "Молодіжний";
  • парк із водними об’єктами уздовж просп. Шухевича між просп. Маяковського та вул. Бальзака.

Дніпровський район:

  • просп. Визволителів, 6 (виробнича база КП УЗН);
  • парк біля озера Тельбін (біля громадської вбиральні);
  • парк біля кінотеатру "Аврора" (біля громадської вбиральні);
  • парк на Русанівській набережній (біля ресторану "Смородина", біля контейнерів).

Оболонський район:

  • просп. Степана Бандери, 26-А (виробнича база КП УЗН);
  • парк "Наталка" (недобудована частина, навпроти буд. № 2Д на вул. Героїв Сталінграда);
  • парк на вул. Бережанській, 10-20 (на території прилеглій до вул. Петра Панча).

Печерський район:

  • вул. Залізничне шосе, 61 (виробнича база КП УЗН).

Подільський район:

  • вул. Дмитрівська, 16-А (виробнича база КП УЗН);
  • вул. Дмитрівська, 16-А;
  • просп. Правди, 72-76.

Солом’янський район:

  • вул. Новопольова, 95 (виробнича база КП УЗН);
  • сквер на вул. Мартиросяна;
  • парк біля кінотеатру "Тампере";
  • парк "Юність";
  • парк "Орлятко".

Святошинський район:

  • вул. Бетховена, 8 (виробнича база КП УЗН);
  • парк "Совки", вул. Жмеринська, 30-Г.

Шевченківський:

  • пров. Герцена, 6 (виробнича база КП УЗН);
  • парк "Сирецький" (біля будиночка садівника);
  • парк "Нивки" (східна частина, просп. Перемоги, 82-А).

Також пункти прийому розташовані на КП "Дарницьке ЛПГ":

  • Бориспільське шосе, 23 км;
  • просп. Броварський, 2-А;
  • вул. Радистів, 1-В;
  • Микільське лісництво, квартал № 35;
  • Броварське лісництво, квартал № 72.

У пунктах утилізації дерева подрібнюють на щепу, яка використовується для мульчування лунок вічнозелених рослин.

Узимку мульча захищає ґрунт від промерзання, а в теплу пору року допомагає зберегти водний баланс та захищає від пересихання і перегріву.

Українська правда
Теми: Київсвяткування


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