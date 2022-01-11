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В Киеве открыли 33 пункта переработки елок

Вторник, 11 января 2022, 13:20
Фото КГГА

Елки после новогодних праздников можно сдать на переработку в Киеве – сейчас в городе работают 33 пункта приема хвойных деревьев.

Источник: сайт КГГА

Детали: Пункты утилизации елок будут работать до 31 января с 07:00 до 21:00 во всех районах столицы.

Голосеевский район:

  • просп. Голосеевский, 87-Г (производственная база КП УЗН);
  • парк "Покал", Столичное шоссе (возле производственного участка УЗН).

Дарницкий район:

  • ул. Тростянецкая, 58-А (производственная база КП УЗН);
  • фитнес-парк озеро Лебедино (возле уборной).

Деснянский район:

  • ул. Электротехническая, 26 (производственная база КП УЗН);
  • парк "Молодежный";
  • парк с водными объектами вдоль просп. Шухевича между просп. Маяковского и ул. Бальзака.

Днепровский район:

  • просп. Освободителей, 6 (производственная база КП УЗН);
  • парк у озера Тельбин (возле общественного туалета);
  • парк возле кинотеатра "Аврора" (возле общественного туалета);
  • парк на Русановской набережной (возле ресторана "Смородина", у контейнеров).

Оболонский район:

  • просп. Степана Бандеры, 26-А (производственная база КП УЗН);
  • парк "Наталка" (недостроенная часть, напротив дома № 2Д на ул. Героев Сталинграда);
  • парк на ул. Бережанской, 10-20 (на территории, прилегающей к ул. Петра Панча).

Печерский район:

  • ул. Железнодорожное шоссе, 61 (производственная база КП УЗН).

Подольский район:

  • ул. Дмитриевская, 16-А (производственная база КП УЗН);
  • ул. Дмитриевская, 16;
  • просп. Правды, 72-76.

Соломенский район:

  • ул. Новополевая, 95 (производственная база КП УЗН);
  • сквер по ул. Мартиросяна;
  • парк возле кинотеатра "Тампере";
  • парк "Юность";
  • парк "Орленок".

Святошинский район:

  • ул. Бетховена, 8 (производственная база КП УЗН);
  • парк "Совки", ул. Жмеринская, 30-Г.

Шевченковский район:

  • пер. Герцена, 6 (производственная база КП УЗН);
  • парк "Сырецкий" (возле домика садовника);
  • парк "Нивки" (восточная часть, просп. Победы, 82-А).

Также пункты приема расположены на КП "Дарницкое ЛПГ":

  • Бориспольское шоссе, 23 км;
  • просп. Броварской, 2-А;
  • ул. Радистов, 1-В;
  • Никольское лесничество, квартал №35;
  • Броварское лесничество, квартал №72.

В пунктах утилизации деревья измельчают на щепу, используемую для мульчирования лунок вечнозеленых растений.

Зимой мульча защищает почву от промерзания, а в теплое время года помогает сохранить водный баланс и защищает от пересыхания и перегрева.

Украинская правда
Темы: Киевпразднования
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