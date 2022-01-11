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Суд заочно дав 10 років за ґратами колишньому СБУ-шнику, який перейшов на бік бойовиків

Вівторок, 11 січня 2022, 13:43
Фото: Getty Images

Суд у Чернівцях заочно присудив 10 років ув’язнення колишньому співробітнику Служби безпеки, який порушив присягу й перейшов на бік російських незаконних збройних формувань на Донбасі.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "За матеріалами контррозвідки СБУ Шевченківський районний суд міста Чернівці заочно засудив до 10 років позбавлення волі учасника терористичної організації "ДНР".

Вирок стосується уродженця Донецька, який у липні 2014 року добровільно приєднався до незаконного збройного формування "Макіївський міський відділ Міністерства державної безпеки ДНР".

Він є колишнім співробітником Служби безпеки України. Має спеціальну освіту, професійні навички, фізичну, військову та оперативну підготовку".

Деталі: Шевченківський районний суд міста Чернівці визнав колаборанта винним у скоєнні злочину за кримінальною статтею "Участь у терористичній групі чи терористичній організації".

За даними контррозвідки, колишній СБУ-шник на боці російських гібридних військ долучився до опору українським військам та підрозділам СБУ. 

Зокрема, він займався наймом нових працівників так званої "МДБ ДНР" і вербував місцевих мешканців для збору інформації про учасників Антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил.

Також засуджений переслідував місцевих мешканців, яких російські бойовики підозрювали в сприянні українським правоохоронним та іншим державним органам.

У контррозвідці повідомляють, що колаборант наразі перебуває на тимчасово окупованій території Донеччини. Його оголосили в розшук.

Українська правда
Теми: ДНРсудколабораціяСБУвійна


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