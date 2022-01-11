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Суд заочно дал 10 лет тюрьмы бывшему СБУ-шнику, перешедшему на сторону боевиков

Вторник, 11 января 2022, 12:43
Суд заочно дал 10 лет тюрьмы бывшему СБУ-шнику, перешедшему на сторону боевиков
Фото: Getty Images

Суд в Черновцах заочно присудил 10 лет тюрьмы бывшему сотруднику Службы безопасности, который нарушил присягу и перешел на сторону российских незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "По материалам контрразведки СБУ Шевченковский районный суд города Черновцы заочно приговорил к 10 годам лишения свободы участника террористической организации "ДНР".

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Приговор касается уроженца Донецка, который в июле 2014 добровольно присоединился к незаконному вооруженному формированию "Макеевский городской отдел Министерства государственной безопасности ДНР".

Он – бывший сотрудник Службы безопасности Украины. Имеет специальное образование, профессиональные навыки, физическую, военную и оперативную подготовку".

Детали: Шевченковский районный суд города Черновцы признал коллаборанта виновным в совершении преступления по уголовной статье "Участие в террористической группе или террористической организации".

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По данным контрразведки, бывший СБУ-шник на стороне российских гибридных войск присоединился к сопротивлению украинским войскам и подразделениям СБУ.

В частности, он занимался наймом новых работников так называемой "МГБ ДНР" и вербовал местных жителей для сбора информации об участниках Антитеррористической операции и операциях Объединенных сил.

Также осужденный преследовал местных жителей, которых российские боевики подозревали в содействии украинским правоохранительным и другим государственным органам.

В контрразведке сообщают, что коллаборант в настоящее время находится на временно оккупированной территории Донбасса. Его объявили в розыск.

Украинская правда
Темы: ДНРсудколлаборационизмСБУвойна
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