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Ірландія розгляне питання обов'язкової вакцинації

Вівторок, 11 січня 2022, 14:53
Фото pixabay.com

Національна група з надзвичайних ситуацій у галузі громадської охорони здоров'я Ірландії (NPHET) розгляне питання запровадження обов'язкової вакцинації.

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з нещодавно опублікованим протоколом зустрічі групи, "NPHET обговорить питання обов'язкової вакцинації пізніше, і цьому обговоренню сприятиме майбутній документ Міністерства охорони здоров'я з відповідних етичних та юридичних міркувань щодо цієї теми".

Близько 94% дорослого населення Ірландії отримали два щеплення станом на перший тиждень року, і в даний час у країні один із найвищих показників ревакцинації в ЄС.

За даними Європейського центру контролю за захворюваннями, минулого тижня понад 59% людей отримали бустерні дози.

У грудні прем'єр Ірландії Майкл Мартін заявив, що виступає проти запровадження обов'язкової вакцинації, стверджуючи, що немає жодних гарантій, що вона буде успішною і що добровільний підхід працює в країні.

Раніше повідомлялося, що "Омікрону" вистачило менше двох тижнів, щоб стати в Ірландії домінуючим штамом. 

Нагадаємо, вакциновані мандрівники більше не зобов'язані пред'являти негативний тест на COVID-19 для в'їзду в Ірландію.

Теми: Ірландіявакцинаціякоронавірус


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