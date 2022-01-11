Ирландия рассмотрит вопрос обязательной вакцинации

Национальная группа по чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения Ирландии (NPHET) рассмотрит вопрос о введении обязательной вакцинации.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Согласно недавно опубликованному протоколу встречи группы, "NPHET обсудит вопрос обязательной вакцинации позже, и этому обсуждению будет способствовать будущий документ Министерства здравоохранения по соответствующим этическим и юридическим соображениям по этой теме".

Около 94% взрослого населения Ирландии получили две прививки по состоянию на первую неделю года, и в настоящее время в стране один из самых высоких показателей ревакцинации в ЕС.

По данным Европейского центра контроля за заболеваниями, на прошлой неделе более 59% получили бустерные дозы.

В декабре премьер Ирландии Майкл Мартин заявил, что выступает против введения обязательной вакцинации, утверждая, что нет никаких гарантий, что она будет успешной и что добровольный подход работает в стране.

Ранее сообщалось, что "Омикрону" хватило менее двух недель, чтобы стать в Ирландии доминирующим штаммом.

Напомним, вакцинированные путешественники больше не обязаны предъявлять отрицательный тест на COVID-19 для въезда в Ирландию.