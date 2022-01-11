Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Ирландия рассмотрит вопрос обязательной вакцинации

Вторник, 11 января 2022, 14:53
Фото pixabay.com

Национальная группа по чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения Ирландии (NPHET) рассмотрит вопрос о введении обязательной вакцинации.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Согласно недавно опубликованному протоколу встречи группы, "NPHET обсудит вопрос обязательной вакцинации позже, и этому обсуждению будет способствовать будущий документ Министерства здравоохранения по соответствующим этическим и юридическим соображениям по этой теме".

Около 94% взрослого населения Ирландии получили две прививки по состоянию на первую неделю года, и в настоящее время в стране один из самых высоких показателей ревакцинации в ЕС.

По данным Европейского центра контроля за заболеваниями, на прошлой неделе более 59% получили бустерные дозы.

В декабре премьер Ирландии Майкл Мартин заявил, что выступает против введения обязательной вакцинации, утверждая, что нет никаких гарантий, что она будет успешной и что добровольный подход работает в стране.

Ранее сообщалось, что "Омикрону" хватило менее двух недель, чтобы стать в Ирландии доминирующим штаммом.

Напомним, вакцинированные путешественники больше не обязаны предъявлять отрицательный тест на COVID-19 для въезда в Ирландию.

Темы: Ирландиявакцинациякоронавирус
powered by lun.ua
Главное сегодня

Москва снова просит у Запада "письменный ответ" на свои запросы

Украина подозревает в кибератаке хакеров, связанных с разведкой Беларуси

Зеленский зовет Шевченко работать в Украине

"Для вас плохая новость": Порошенко обратился к Зеленскому

видео, фотоРФ перебрасывает "Искандеры", вероятно к границе с Украиной – расследователи

Суд отправил за решетку водителя внедорожника, который жестоко избил мужчину

Все новости...
Ирландия
Ирландия ввела минимальные цены на алкоголь
"Омикрон" стал доминирующим штаммом коронавируса в Ирландии
Google заплатит в Ирландии 245 миллионов долларов налогов "задним числом"
Последние новости
03:53
В Кремле заявили, что не имеют "никакого отношения" к кибератаке на украинские сайты
02:55
В России арестовали еще шестерых хакеров REvil
01:58
Власти Казахстана признали гибель не менее 225 человек во время протестов
01:17
Иран сообщает о первых смертях от штамма "омикрон"
00:33
В синагоге Техаса мужчина захватил заложников – СМИ
23:52
Угроза войны: США и Евросоюз совместно готовятся жестко противодействовать России
22:56
Москва снова просит у Запада "письменный ответ" на свои запросы
22:34
Швеция усиливает боеспособность из-за активности РФ в Балтийском море
21:53
Украина подозревает в кибератаке хакеров, связанных с разведкой Беларуси
21:30
Зеленский зовет Шевченко работать в Украине
Все новости...