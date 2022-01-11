Головлікар незаконно виплатив понад 400 тисяч "ковідних" коштів - правоохоронці

Головного лікаря одного з комунальних підприємств Рівненської обласної ради підозрюють в незаконній виплаті понад 400 тисяч "ковідних" коштів.

Джерело: поліція та прокуратура Рівненщини

Деталі: За даними слідства, 47-річний посадовець, зловживаючи своїм службовим становищем, протягом квітня-червня 2021 року при розподілі коштів, призначених для оплати праці медичних та інших працівників, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації респіраторної хвороби COVID-19, безпідставно підписав накази.

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На основі них доплати було виплачено працівникам, які за своїми функціональними обов’язками не могли залучатись і не залучались для надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19 або підозрою на коронавірусну інфекцію.

Таким чином державі завдано збитків на майже 437 тисяч гривень, вказують правоохоронці.

Чоловіку повідомили про підозру в зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

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Вказано, що наразі вирішується питання про обрання головлікарю запобіжного заходу та відсторонення його від посади.

За скоєне йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500 – 17 тисяч гривень).