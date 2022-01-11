Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Главврач незаконно выплатил более 400 тысяч "ковидных" средств - правоохранители

Вторник, 11 января 2022, 16:02
иллюстративное фото Unsplash

Главного врача одного из коммунальных предприятий Ровенского областного совета подозревают в незаконной выплате более 400 тысяч "ковидных" средств.

Источник: полиция и прокуратура Ровенщины

Детали: По данным следствия, 47-летний чиновник, злоупотребляя своим служебным положением, в течение апреля-июня 2021 года при распределении средств, предназначенных для оплаты труда медицинских и других работников, непосредственно занятых на работах по ликвидации респираторной болезни COVID-19, безосновательно подписал приказы.

На их основе доплаты были выплачены работникам, которые по своим функциональным обязанностям не могли привлекаться и не привлекались для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 или подозрением на коронавирусную инфекцию.

Таким образом государству нанесен ущерб почти на 437 тысяч гривен, указывают правоохранители.

Мужчине сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением, что повлекло за собой тяжкие последствия.

Указано, что решается вопрос об избрании главврачу меры пресечения и отстранении его от должности.

За совершенное ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан (8500 – 17 тысяч гривен).

Украинская правда
Темы: Ровенская областьполицияпрокуратура
powered by lun.ua
Главное сегодня

Москва снова просит у Запада "письменный ответ" на свои запросы

Украина подозревает в кибератаке хакеров, связанных с разведкой Беларуси

Зеленский зовет Шевченко работать в Украине

"Для вас плохая новость": Порошенко обратился к Зеленскому

видео, фотоРФ перебрасывает "Искандеры", вероятно к границе с Украиной – расследователи

Суд отправил за решетку водителя внедорожника, который жестоко избил мужчину

Все новости...
Ровенская область
Сел в такси: в Киеве задержали подозреваемых в убийстве главврача санатория Ровенщины
Запад Украины засыпало снегом
Лось спровоцировал ДТП в Ровенской области и стал его жертвой
Последние новости
05:29
04:48
США и Канада обсудили "последствия" для России в случае вторжения в Украину
03:53
В Кремле заявили, что не имеют "никакого отношения" к кибератаке на украинские сайты
02:55
В России арестовали еще шестерых хакеров REvil
01:58
Власти Казахстана признали гибель не менее 225 человек во время протестов
01:17
Иран сообщает о первых смертях от штамма "омикрон"
00:33
ОбновленоВ синагоге Техаса мужчина захватил заложников – СМИ
23:52
Угроза войны: США и Евросоюз совместно готовятся жестко противодействовать России
22:56
Москва снова просит у Запада "письменный ответ" на свои запросы
22:34
Швеция усиливает боеспособность из-за активности РФ в Балтийском море
Все новости...