Главврач незаконно выплатил более 400 тысяч "ковидных" средств - правоохранители

Главного врача одного из коммунальных предприятий Ровенского областного совета подозревают в незаконной выплате более 400 тысяч "ковидных" средств.

Источник: полиция и прокуратура Ровенщины

Детали: По данным следствия, 47-летний чиновник, злоупотребляя своим служебным положением, в течение апреля-июня 2021 года при распределении средств, предназначенных для оплаты труда медицинских и других работников, непосредственно занятых на работах по ликвидации респираторной болезни COVID-19, безосновательно подписал приказы.

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На их основе доплаты были выплачены работникам, которые по своим функциональным обязанностям не могли привлекаться и не привлекались для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 или подозрением на коронавирусную инфекцию.

Таким образом государству нанесен ущерб почти на 437 тысяч гривен, указывают правоохранители.

Мужчине сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением, что повлекло за собой тяжкие последствия.

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Указано, что решается вопрос об избрании главврачу меры пресечения и отстранении его от должности.

За совершенное ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан (8500 – 17 тысяч гривен).