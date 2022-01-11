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До Києва йдуть морози: мерія розповіла, де можна зігрітися

Вівторок, 11 січня 2022, 15:05
До Києва йдуть морози: мерія розповіла, де можна зігрітися
Фото КМДА

У ніч на 12 січня у столиці очікується суттєве похолодання – у зв’язку з цим у Київській адміністарції нагадали, що в усіх районах міста працюють пункти обігріву.

Джерело: сайт КМДА

Дослівно КМДА: "Температура повітря опуститься до 14° морозу і триматиметься вдень 12 січня. Уночі проти 13 січня похолоднішає до 17° морозу.

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У всіх районах столиці продовжують працювати пункти обігріву. До них зможе звернутися кожен, хто потребує допомоги у морозні дні".

Деталі: Пункти обігріву розташовуються у приміщеннях комунальних підприємств, лікарнях, територіальних центрах соціального обслуговування. Із переліком адрес можна ознайомитися за посиланням.

Окрім того, додаткові пункти обігріву працюють цілодобово на приміському вокзалі "Дарниця" та Південному вокзалі станції "Київ-Пасажирський".

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Також, повідомили у КМДА, що у холодну пору року в місті працює соціальний патруль, який надає допомогу особам без постійного місця проживання.

Зазначається, що патруль виїжджає у місця скупчення безхатченків, проводить серед них інформаційну роботу та надає їм теплі одяг та взуття, забезпечує гарячим харчуванням.

Соціальний патруль також пояснює безхатченкам, де вони можуть зігрітися, переночувати в теплі, отримати допомогу у відновленні документів тощо.

Українська правда
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