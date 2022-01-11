Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киев идут морозы: мэрия рассказала, где можно согреться

Вторник, 11 января 2022, 15:05
В Киев идут морозы: мэрия рассказала, где можно согреться
Фото КГГА

В ночь на 12 января в столице ожидается существенное похолодание – в связи с этим в Киевской администрации напомнили, что во всех районах города работают пункты обогрева.

Источник: сайт КГГА

Дословно КГГА: "Температура воздуха опустится до 14° мороза и будет держаться днем ​​12 января. В ночь на 13 января похолодает до 17° мороза.

Реклама:

Во всех районах столицы продолжают работу пункты обогрева. Туда может обратиться каждый, кто нуждается в помощи в морозные дни".

Детали: Пункты обогрева размещаются в помещениях коммунальных предприятий, больницах, территориальных центрах социального обслуживания. Со списком адресов можно ознакомиться по ссылке.

Кроме того, дополнительные пункты обогрева работают круглосуточно на пригородном вокзале "Дарница" и Южном вокзале станции "Киев-Пассажирский".

ВИДЕО ДНЯ

Также, сообщили в КГГА, что в холодное время года в городе работает социальный патруль, который оказывает помощь лицам без постоянного места жительства.

Отмечается, что патруль выезжает в места скопления бездомных, проводит среди них информационную работу и дает им теплую одежду и обувь, обеспечивает горячим питанием.

Социальный патруль также объясняет бездомным, где они могут согреться, переночевать в тепле, получить помощь в восстановлении документов и т.д.

Украинская правда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Последние новости
22:03
СМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
21:15
Зеленский считает публичное обсуждение законопроекта о мобилизации правильным
20:46
Приложение "Киев Цифровой" объединило карту укрытий и пункты обогрева в единый сервис
Все новости...
Реклама: