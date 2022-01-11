Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Киев идут морозы: мэрия рассказала, где можно согреться

Вторник, 11 января 2022, 16:05
Фото КГГА

В ночь на 12 января в столице ожидается существенное похолодание – в связи с этим в Киевской администрации напомнили, что во всех районах города работают пункты обогрева.

Источник: сайт КГГА

Дословно КГГА: "Температура воздуха опустится до 14° мороза и будет держаться днем ​​12 января. В ночь на 13 января похолодает до 17° мороза.

Во всех районах столицы продолжают работу пункты обогрева. Туда может обратиться каждый, кто нуждается в помощи в морозные дни".

Детали: Пункты обогрева размещаются в помещениях коммунальных предприятий, больницах, территориальных центрах социального обслуживания. Со списком адресов можно ознакомиться по ссылке.

Кроме того, дополнительные пункты обогрева работают круглосуточно на пригородном вокзале "Дарница" и Южном вокзале станции "Киев-Пассажирский".

Также, сообщили в КГГА, что в холодное время года в городе работает социальный патруль, который оказывает помощь лицам без постоянного места жительства.

Отмечается, что патруль выезжает в места скопления бездомных, проводит среди них информационную работу и дает им теплую одежду и обувь, обеспечивает горячим питанием.

Социальный патруль также объясняет бездомным, где они могут согреться, переночевать в тепле, получить помощь в восстановлении документов и т.д.

Украинская правда
powered by lun.ua
Главное сегодня

Москва снова просит у Запада "письменный ответ" на свои запросы

Украина подозревает в кибератаке хакеров, связанных с разведкой Беларуси

Зеленский зовет Шевченко работать в Украине

"Для вас плохая новость": Порошенко обратился к Зеленскому

видео, фотоРФ перебрасывает "Искандеры", вероятно к границе с Украиной – расследователи

Все новости...
Последние новости
05:29
04:48
США и Канада обсудили "последствия" для России в случае вторжения в Украину
03:53
В Кремле заявили, что не имеют "никакого отношения" к кибератаке на украинские сайты
02:55
В России арестовали еще шестерых хакеров REvil
01:58
Власти Казахстана признали гибель не менее 225 человек во время протестов
01:17
Иран сообщает о первых смертях от штамма "омикрон"
00:33
ОбновленоВ синагоге Техаса мужчина захватил заложников – СМИ
23:52
Угроза войны: США и Евросоюз совместно готовятся жестко противодействовать России
22:56
Москва снова просит у Запада "письменный ответ" на свои запросы
22:34
Швеция усиливает боеспособность из-за активности РФ в Балтийском море
Все новости...