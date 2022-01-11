В Киев идут морозы: мэрия рассказала, где можно согреться

В ночь на 12 января в столице ожидается существенное похолодание – в связи с этим в Киевской администрации напомнили, что во всех районах города работают пункты обогрева.

Источник: сайт КГГА

Дословно КГГА: "Температура воздуха опустится до 14° мороза и будет держаться днем ​​12 января. В ночь на 13 января похолодает до 17° мороза.

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Во всех районах столицы продолжают работу пункты обогрева. Туда может обратиться каждый, кто нуждается в помощи в морозные дни".

Детали: Пункты обогрева размещаются в помещениях коммунальных предприятий, больницах, территориальных центрах социального обслуживания. Со списком адресов можно ознакомиться по ссылке.

Кроме того, дополнительные пункты обогрева работают круглосуточно на пригородном вокзале "Дарница" и Южном вокзале станции "Киев-Пассажирский".

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Также, сообщили в КГГА, что в холодное время года в городе работает социальный патруль, который оказывает помощь лицам без постоянного места жительства.

Отмечается, что патруль выезжает в места скопления бездомных, проводит среди них информационную работу и дает им теплую одежду и обувь, обеспечивает горячим питанием.

Социальный патруль также объясняет бездомным, где они могут согреться, переночевать в тепле, получить помощь в восстановлении документов и т.д.