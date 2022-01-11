Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Латвія може відмовитись від тканинних масок через два тижні

Вівторок, 11 січня 2022, 17:04
Фото: Getty Images

Уряд Латвії підтримав ідею з 25 січня відмовитися від тканинних масок, що закривають ніс та рот.

Про це пише Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Через два тижні у публічних місцях можна буде використовувати лише медичні маски та респіратори FFP2. Але поки що ця вимога не оформлена в конкретне рішення уряду.

На засіданні уряду керівник Групи оперативного керівництва директор Державної канцелярії Яніс Цитсковскіс поінформував про те, що про це дискутують експерти.

За словами Цитсковскіса, зараз держава має в запасі необхідну кількість медичних масок, які протягом двох тижнів можна буде безкоштовно видати нужденним і малозабезпеченим.

Він зазначив, що вимога про використання медичних масок і відмову від тканинних масок може набути чинності через два тижні.

Щодо респіраторів FFP2, Цитсковскіс поінформував, що в країні немає запасів таких масок, а також немає активних договорів щодо закупівлі таких засобів захисту. Щоб придбати такі респіратори в потрібному обсязі, необхідно оголосити закупівлю і це вимагатиме півтора місяці.

Нагадаємо, у Румунії ввели обов'язкове носіння медичних масок або масок класу FFP2 у всіх громадських місцях. Текстильні або пластикові маски не будуть дозволені ні в приміщенні, ні на відкритому повітрі.

Теми: ЛатвіякоронавірусCovid-2019


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"У нас надто висока напруженість на кордоні" з Україною – Пєсков

Москва знову просить у Заходу "письмову відповідь" на свої запити

Україна підозрює у кібератаці хакерів, пов'язаних із розвідкою Білорусі

Зеленський кличе Шевченка працювати в Україну

"Для вас погана новина": Порошенко звернувся до Зеленського

Відео, фотоРФ перекидає "Іскандери", ймовірно до кордону з Україною – розслідувачі

Усі новини...
Латвія
У Латвії затримали двох підозрюваних у багаторічній роботі на військову розвідку РФ
Міністр оборони Латвії: якщо Україна потребує зброї, їй слід таку зброю надати
Латвія закликає відключити РФ від SWIFT і вдарити по "Північному потоку-2" у разі вторгнення
Останні новини
06:34
За добу у світі – понад 5 тисяч смертей від коронавірусу
06:02
Англія відкриває бустерну вакцинацію для 16- і 17-річних підлітків
05:29
"У нас надто висока напруженість на кордоні" з Україною – Пєсков
04:48
США і Канада обговорили "наслідки" для Росії в разі вторгнення в Україну
03:53
У Кремлі заявили, що не мають "жодного стосунку" до кібератаки на українські сайти
02:55
У Росії заарештували ще шістьох хакерів REvil
01:58
Влада Казахстану визнала загибель щонайменше 225 осіб під час протестів
01:17
Іран повідомляє про перші смерті від штаму "омікрон"
00:33
оновленоУ синагозі Техасу чоловік захопив заручників
23:52
Загроза війни: США та Євросоюз спільно готуються жорстко протидіяти Росії
Усі новини...