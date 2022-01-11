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Латвия может отказаться от тканевых масок через две недели

Вторник, 11 января 2022, 16:04
Латвия может отказаться от тканевых масок через две недели
Фото: Getty Images

Правительство Латвии поддержало идею с 25 января отказаться от тканевых масок, закрывающих нос и рот.

Об этом пишет Delfi, сообщает "Европейская правда".

Через две недели в публичных местах можно будет использовать только медицинские маски и респираторы FFP2. Но пока это требование не оформлено в конкретное решение правительства.

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На заседании правительства руководитель группы оперативного руководства директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис проинформировал о том, что об этом дискутируют эксперты.

По словам Цитсковскиса, сейчас у государства есть в запасе необходимое количество медицинских масок, которые в течение двух недель можно будет бесплатно выдать нуждающимся и малоимущим.

Он отметил, что требование об использовании медицинских масок и отказе от тканевых масок может вступить в силу через две недели.

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Относительно респираторов FFP2 Цитсковскис проинформировал, что в стране нет запасов таких масок, а также нет активных договоров по закупке таких средств защиты. Чтобы приобрести такие респираторы в нужном объеме, необходимо объявить закупку и потребуется полтора месяца.

Напомним, в Румынии ввели обязательное ношение медицинских масок или масок класса FFP2 во всех общественных местах. Текстильные или пластиковые маски не будут разрешены ни в помещении, ни на открытом воздухе.

Темы: ЛатвиякоронавирусCovid-2019
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