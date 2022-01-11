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Невакцинованих медиків і комунальників з 31 січня залишать без зарплати

Вівторок, 11 січня 2022, 17:26
фото МОЗ

31 січня в Україні набуває чинності наказ Міністерства охорони здоров’я, який розширив перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19.

Джерело: МОЗ

Деталі: Згідно з наказом, до списку тих, хто підлягає обов’язковій вакцинації проти COVID-19 на період дії карантину, встановленого Кабінетом міністрів, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби, додаються працівники: органів місцевого самоврядування; закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності; комунальних підприємств, установ та організацій.

В  міністерстві наголошують: працівники цих установ, які не отримають принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19 до 31 січня, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

Ця вимога не стосується людей, які мають абсолютні протипоказання до щеплень від коронавірусної хвороби та медичний висновок на підтвердження цього, нагадують також у відомстві.

Пряма мова міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка: "В останні тижні 2021 року та перші 2022-го фіксують зростання кількості випадків інфікування штамом "Омікрон" у більшості європейських країн. Агентство з безпеки здоров’я Великої Британії нещодавно опублікувало звіт, відповідно до якого в людей, інфікованих саме "Омікроном", ризик потрапити в лікарню на 50% нижчий порівняно з інфікованими штамом "Дельта".

При зараженні "Омікроном" ризик госпіталізації нижчий на 65% для пацієнтів, які отримали дві дози вакцини, та на 81% – для тих, хто отримав три дози. Однак кількість випадків COVID-19, викликаних новим штамом, зростає, а це може створити суттєве навантаження на медичну систему. Саме тому в Україні і є необхідність розширення переліку професій, для яких вакцинація від COVID-19 є обов’язковою".

Нагадаємо: В Україні щеплення від COVID-19 вже є обов’язковими для працівників центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів; місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів; закладів освіти всіх рівнів та форм власності, підприємств, установ та організацій, включених до Переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету міністрів від 4 березня 2015 року № 83.

Українська правда
Теми: вакцинаціямедицинаCovid-2019


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