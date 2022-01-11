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Невакцинированных медиков и коммунальщиков с 31 января будут отстранять

Вторник, 11 января 2022, 17:26
фото Минздрава

31 января в Украине вступает в силу приказ Министерства здравоохранения, расширивший перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.

Источник: Минздрав

Детали: Согласно приказу, в список тех, кто подлежит обязательной вакцинации против COVID-19 на период действия карантина, установленного Кабинетом министров, с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни, включаются работники: органов местного самоуправления; заведений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности; коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

В министерстве подчеркивают: работники этих учреждений, которые не получат как минимум одну дозу вакцины против COVID-19 до 31 января, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Это требование не касается людей, имеющих абсолютные противопоказания к прививкам от коронавирусной болезни и медицинское заключение в подтверждение этого, напоминают также в ведомстве.

Прямая речь министра здравоохранения Виктора Ляшко: "В последние недели 2021 года и первые 2022-го фиксируют рост количества случаев инфицирования штаммом "Омикрон" в большинстве европейских стран. Агентство по безопасности здоровья Великобритании недавно опубликовало отчет, согласно которому у людей, инфицированных именно "Омикроном", риск попасть в больницу на 50% ниже по сравнению с инфицированным штаммом "Дельта".

При заражении "Омикроном" риск госпитализации ниже на 65% для пациентов, получивших две дозы вакцины, и на 81% – для получивших три дозы. Однако количество случаев COVID-19, вызванных новым штаммом, растет, что может создать существенную нагрузку на медицинскую систему. Именно поэтому в Украине и есть необходимость расширения перечня профессий, для которых вакцинация от COVID-19 обязательна".

Напомним: В Украине прививки от COVID-19 уже обязательны для работников центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов; местных государственных администраций и структурных подразделений; учебных заведений всех уровней и форм собственности, предприятий, учреждений и организаций, включенных в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденного постановлением Кабинета министров от 4 марта 2015 № 83.

Украинская правда
Темы: вакцинациямедицинаCovid-2019
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