У Києві "замінували" всі школи

У Києві правоохоронці перевіряють інформацію про замінування усіх столичних шкіл.

Джерело: речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс у коментарі УП

Деталі: У поліції повідомили, що інформація про мінування усіх шкіл надійшла до СБУ електронною поштою близько 12 години, а ті передали її столичним поліцейським.

Усього зі шкіл евакуювали близько 700 людей.

Станом на цю годину (близько 18:00 - ред.) досі триває перевірка, за адресами працюють слідчо-оперативні групи.

Гірдвіліс нагадала, що у столиці близько 500 навчальних закладів.