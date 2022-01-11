У Києві "замінували" всі школи
Вівторок, 11 січня 2022, 16:59
У Києві правоохоронці перевіряють інформацію про замінування усіх столичних шкіл.
Джерело: речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс у коментарі УП
Деталі: У поліції повідомили, що інформація про мінування усіх шкіл надійшла до СБУ електронною поштою близько 12 години, а ті передали її столичним поліцейським.
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Усього зі шкіл евакуювали близько 700 людей.
Станом на цю годину (близько 18:00 - ред.) досі триває перевірка, за адресами працюють слідчо-оперативні групи.
Гірдвіліс нагадала, що у столиці близько 500 навчальних закладів.
ВІДЕО ДНЯ
Роман Петренко, УП