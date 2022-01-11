Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Києві "замінували" всі школи

Вівторок, 11 січня 2022, 16:59
У Києві замінували всі школи
фото ілюстративне, НАЦПОЛІЦІЯ

У Києві правоохоронці перевіряють інформацію про замінування усіх столичних шкіл.

Джерело: речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс у коментарі УП

Деталі: У поліції повідомили, що інформація про мінування усіх шкіл надійшла до СБУ електронною поштою близько 12 години, а ті передали її столичним поліцейським.

Реклама:

Усього зі шкіл евакуювали близько 700 людей.

Станом на цю годину (близько 18:00 - ред.) досі триває перевірка, за адресами працюють слідчо-оперативні групи.

Гірдвіліс нагадала, що у столиці близько 500 навчальних закладів.

ВІДЕО ДНЯ
Роман Петренко, УП
Теми: мінуванняКиївосвітадіти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
мінування
Британська Mines Advisory Group допоможе Україні з розмінуванням енергетичних об’єктів
Резніков про мінні поля росіян: До п'яти мін на квадратний метр
На Миколаївщині трактористи підірвалися на касетному снаряді, один загинув
Останні новини
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
Усі новини...
Реклама: