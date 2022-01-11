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В Киеве "заминировали" все школы

Вторник, 11 января 2022, 17:59
фото иллюстративное, нацполиция

В Киеве правоохранители проверяют информацию о заминировании всех столичных школ.

Источник: спикер полиции Киева Юлия Гирдвилис в комментарии УП

Детали: В полиции сообщили, что информация о минировании всех школ поступила в СБУ по электронной почте около 12 часов, а те передали ее столичным полицейским.

Всего из школ эвакуировали около 700 человек.

По состоянию на этот час (около 18:00 - ред.) продолжается проверка, по адресам работают следственно-оперативные группы.

Гирдвилис напомнила, что в столице около 500 учебных заведений.

Роман Петренко, УП
Темы: Киевдети
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