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В Угорщині призначили дату парламентських виборів, на яких Орбан ризикує програти

Вівторок, 11 січня 2022, 17:41
В Угорщині призначили дату парламентських виборів, на яких Орбан ризикує програти
Віктор Орбан на пресконференції в Будапешті в грудні 2021 року. Фото: Getty Images

Президент Угорщини Янош Адер оголосив датою парламентських виборів 3 квітня 2022 року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Index.

Участь у голосуванні будуть брати 8,2 млн виборців. Зі 199 депутатів парламенту, 106 будуть обирати в округах і 93 - за списками. 

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Виборча кампанія почнеться 12 лютого.

Одночасно проходитиме голосування і на ініційованому прем’єром Віктором Орбаном референдумі про "захист дітей від ЛГБТ-ідеології", на що раніше вже дав згоду парламент.

Нагадаємо, цього разу опозиція виступає проти партії Віктора Орбана єдиним фронтом. Його головним опонентом буде позапартійний консерватор, мер невеликого міста Петер Маркі-Зай, який у жовтні виграв праймеріз в опозиції. 

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Теми: УгорщинаЄСЗакарпаття
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