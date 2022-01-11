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В Венгрии определили дату парламентских выборов, на которых Орбан рискует проиграть

Вторник, 11 января 2022, 18:41
Виктор Орбан на пресс-конференции в Будапеште в декабре 2021 года. Фото: Getty Images

Президент Венгрии Янош Адер объявил датой парламентских выборов 3 апреля 2022 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Index.

Участие в голосовании будут принимать 8,2 млн избирателей. Из 199 депутатов парламента, 106 будут избираться в округах и 93 – по спискам.

Избирательная кампания начнётся 12 февраля.

Одновременно будет проходить голосование и на инициированном премьером Виктором Орбаном референдуме о "защите детей от ЛГБТ-идеологии", на что ранее уже согласился парламент.

Напомним, в этот раз оппозиция выступает против партии Виктора Орбана единым фронтом. Его главным оппонентом будет внепартийный консерватор, мэр небольшого города Петер Марки-Зай, выигравший праймериз в оппозиции.

Читайте также: Трудные времена для Орбана: почему новая победа венгерской власти больше не гарантирована.

Темы: ВенгрияЕСЗакарпатье
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