У Британії енергокомпанія порадила обіймати домашніх тварин, щоб не замерзнути

Один з найбільших британських постачальників енергії вибачився після того, як порадив клієнтам притискати до себе домашніх тварин і їсти вівсянку, щоб зігрітися.

Про це пише ВВС, повідомляє "Європейська правда".

Компанія Ovo Energy заявила, що була "збентежена" після того, як посилання на блог, "що містить поради з енергозбереження", було розіслано клієнтам SSE Energy Services.

Реклама:

Компанія заявила, що видалила блог, щоб "оновити" його "вагомішою інформацією для клієнтів".

Ovo Energy придбала SSE Energy Services у 2020 році, але бренди, як і раніше, розділені. У заяві для BBC Ovo Energy заявила, що визнала зміст блогу "непродуманим та марним".

На вже видаленій вебсторінці SSE, яка пропонувала поради про те, як зігрітися взимку, не включаючи опалення, SSE запропонувала 10 простих і економічних способів зігрітися і знизити рахунки.

ВІДЕО ДНЯ

Людям радили носити додаткові шари одягу і продовжувати рухатися, "прибираючись у будинку, викликаючи дітей на змагання з хула-хупу або виконуючи кілька стрибків".

Крім запобігання протягам, SSE заявила, що люди можуть отримати "додаткове тепло", залишивши духовку відкритою після того, як ви перестали готувати, і "обійнявшись зі своїми домашніми тваринами та близькими, щоб залишатися в затишку".