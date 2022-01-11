Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Британии энергокомпания советовала обниматься с домашними животными, чтобы не замерзнуть

Вторник, 11 января 2022, 18:48

Один из крупнейших британских поставщиков энергии принес извинения после того, как посоветовал клиентам прижимать к себе домашних животных и есть овсянку, чтобы согреться.

Об этом пишет ВВС, сообщает "Европейская правда".

Компания Ovo Energy заявила, что была "смущена" после того, как ссылка на блог, "содержащий советы по энергосбережению", была разослана клиентам SSE Energy Services.

Реклама:

Компания заявила, что удалила блог, чтобы "обновить" его "более значимой информацией для клиентов".

Ovo Energy приобрела SSE Energy Services в 2020 году, но бренды по-прежнему разделены. В заявлении для BBC Ovo Energy заявила, что признала содержание блога "непродуманным и бесполезным".

На уже удаленной веб-странице SSE, которая предлагала советы о том, как "согреться зимой, не включая отопление", SSE предложила "10 простых и экономичных способов" согреться и снизить счета.

ВИДЕО ДНЯ

Людям советовали носить дополнительные слои одежды и продолжать двигаться, "убираясь в доме, вызывая детей на соревнования по хула-хупу или выполняя несколько прыжков".

Помимо предотвращения сквозняков, SSE заявила, что люди могут получить "дополнительное тепло", оставив духовку открытой после того, как вы закончили готовить, и "обнявшись со своими домашними животными и близкими, чтобы оставаться в уюте".

Темы: Великобританияэнергетика
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Великобритания
В боях в Украине погиб 22-летний доброволец из Британии
Новый глава Минобороны Британии пообещал поддерживать Украину
Британская компания будет производить в Украине гаубицы натовского стандарта
Последние новости
22:03
СМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
21:15
Зеленский считает публичное обсуждение законопроекта о мобилизации правильным
20:46
Приложение "Киев Цифровой" объединило карту укрытий и пункты обогрева в единый сервис
Все новости...
Реклама: