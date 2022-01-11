Європарламент визначився з датою обрання нового президента після смерті Давіда Сассолі

Вибори нового президента Європейського парламенту відбудуться 18 січня на пленарній сесії у Страсбурзі.

Про це йдеться у заяві на сайті ЄП, повідомляє "Європейська правда".

Церемонія вшанування пам’яті Давіда Сассолі, який помер 11 січня, відбудеться 17 січня на відкритті пленарної сесії.

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Вже наступного дня, 18 січня, відбудуться вибори нового президента Європарламенту. Того ж тижня виберуть також віцепрезидентів.

Згідно з регламентом, до обрання нового очільника Європарламентом тимчасово керуватиме перший віцепрезидент.

Давід Сассолі помер у віці 65 років після госпіталізації в Італії.

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У вересні минулого року Сассолі був доставлений до лікарні в Страсбурзі для лікування важкої форми пневмонії.