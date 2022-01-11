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Европарламент определился с датой избрания нового президента после смерти Сассоли

Вторник, 11 января 2022, 19:30
Европарламент определился с датой избрания нового президента после смерти Сассоли
САССОЛИ. ФОТО ИЗ ВИКИПЕДИИ

Выборы нового президента Европейского парламента пройдут 18 января на пленарной сессии в Страсбурге.

Об этом говорится в заявлении на сайте ЕП, сообщает "Европейская правда".

Церемония памяти Давида Сассоли, скончавшегося 11 января, состоится 17 января на открытии пленарной сессии.

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Уже на следующий день, 18 января, пройдут выборы нового президента Европарламента. На той же неделе выберут также вице-президентов.

Согласно регламенту, до избрания нового главы Европарламентом будет временно руководить первый вице-президент.

Давид Сассоли скончался в возрасте 65 лет после госпитализации в Италии.

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В сентябре прошлого года Сассоли был доставлен в больницу в Страсбурге для лечения тяжелой формы пневмонии.

Темы: Европарламент
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