Европарламент определился с датой избрания нового президента после смерти Сассоли

Выборы нового президента Европейского парламента пройдут 18 января на пленарной сессии в Страсбурге.

Об этом говорится в заявлении на сайте ЕП, сообщает "Европейская правда".

Церемония памяти Давида Сассоли, скончавшегося 11 января, состоится 17 января на открытии пленарной сессии.

Реклама:

Уже на следующий день, 18 января, пройдут выборы нового президента Европарламента. На той же неделе выберут также вице-президентов.

Согласно регламенту, до избрания нового главы Европарламентом будет временно руководить первый вице-президент.

Давид Сассоли скончался в возрасте 65 лет после госпитализации в Италии.

ВИДЕО ДНЯ

В сентябре прошлого года Сассоли был доставлен в больницу в Страсбурге для лечения тяжелой формы пневмонии.