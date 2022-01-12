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Смертельна ДТП на Київщині: вантажівка "зім’яла" легковик

Середа, 12 січня 2022, 03:57
фото: поліція Київської області

У селі Мирне Бориспільського району сталася аварія: зіткнулися вантажівка і легковик, водій якого загинув на місці події.

Джерело: поліція Київської області у facebook

Дослівно: "Аварія трапилась 11 січня близько 19:30 годині на автошляху Н-08 в селі Мирне.

За попередніми даними, 34-річний місцевий водій "Камаз" не надав перевагу в русі легковику Volkswagen Passat під керуванням 36-річного водія".

Деталі: Внаслідок зіткнення водій Volkswagen Passat з міста Переяслав від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події.

За фактом ДТП поліцейські відкрили кримінальне провадження і встановлюють обставини події.

 
 

Українська правда
Теми: Київська областьДТП


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