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Смертельное ДТП на Киевщине: грузовик "смял" легковушку

Среда, 12 января 2022, 03:57
фото: поліція Київської області

В селе Мирное Бориспольского района произошла авария: столкнулись грузовик и легковушка, водитель которой погиб на месте происшествия.

Источник: полиция Киевской области в facebook

Дословно: "Авария произошла 11 января около 19:30 на автодороге Н-08 в селе Мирное.

По предварительным данным, 34-летний местный водитель "Камаз" не дал предпочтения в движении легковушке Volkswagen Passat под управлением 36-летнего водителя".

Детали: В результате столкновения водитель Volkswagen Passat из города Переяслав от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия.

По факту ДТП полицейские открыли уголовное производство и устанавливают обстоятельства происшествия.

 
 

Украинская правда
Темы: Киевская областьДТП
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