Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Смертельное ДТП на Киевщине: грузовик "смял" легковушку

Среда, 12 января 2022, 02:57
Смертельное ДТП на Киевщине: грузовик смял легковушку
фото: поліція Київської області

В селе Мирное Бориспольского района произошла авария: столкнулись грузовик и легковушка, водитель которой погиб на месте происшествия.

Источник: полиция Киевской области в facebook

Дословно: "Авария произошла 11 января около 19:30 на автодороге Н-08 в селе Мирное.

Реклама:

По предварительным данным, 34-летний местный водитель "Камаз" не дал предпочтения в движении легковушке Volkswagen Passat под управлением 36-летнего водителя".

Детали: В результате столкновения водитель Volkswagen Passat из города Переяслав от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия.

По факту ДТП полицейские открыли уголовное производство и устанавливают обстоятельства происшествия.

ВИДЕО ДНЯ
 
 

Украинская правда
Темы: Киевская областьДТП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Киевская область
Обломки на кладбище, пожары и разрушения: последствия атаки на Киевщине
В Киеве и области работала ПВО
На Киевщине глава ВВК выписывала "липовые" справки уклонистам за 10 тысяч долларов
Последние новости
22:03
СМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
21:15
Зеленский считает публичное обсуждение законопроекта о мобилизации правильным
20:46
Приложение "Киев Цифровой" объединило карту укрытий и пункты обогрева в единый сервис
Все новости...
Реклама: