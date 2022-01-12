Смертельное ДТП на Киевщине: грузовик "смял" легковушку

В селе Мирное Бориспольского района произошла авария: столкнулись грузовик и легковушка, водитель которой погиб на месте происшествия.

Источник: полиция Киевской области в facebook

Дословно: "Авария произошла 11 января около 19:30 на автодороге Н-08 в селе Мирное.

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По предварительным данным, 34-летний местный водитель "Камаз" не дал предпочтения в движении легковушке Volkswagen Passat под управлением 36-летнего водителя".

Детали: В результате столкновения водитель Volkswagen Passat из города Переяслав от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия.

По факту ДТП полицейские открыли уголовное производство и устанавливают обстоятельства происшествия.