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Бустерну дозу Covid-вакцини отримали вже 41 тисяча українців

Середа, 12 січня 2022, 07:48
Бустерну дозу Covid-вакцини отримали вже 41 тисяча українців
Фото Харківської ОДА

Третю дозу вакцини проти Covid-19 в Україні отримала 41 141 людина. 

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 875 716 людей, з них першу дозу отримали 14 875 714 людей, дві дози – 14 098 896 людей, додаткову дозу – 7 339 людей, бустерну дозу – 41 141 людина. 

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Загалом проведено 29 023 090 щеплень.

11 січня 106 362 людини було вакциновано проти Covid-19. Першу дозу отримали 33 288 людей, другу дозу – 59 348 людей, додаткову дозу отримали 670 людей, бустерну дозу – 13 056 людей.

Нагадаємо: Люди, які отримали перші два щеплення проти Covid-19 вакциною CoronaVac після бустерної дози препаратом Pfizer (Comirnaty) чи Moderna можуть мандрувати країнами, де не визнають китайську вакцину.

ВІДЕО ДНЯ

Бустерна доза вакцини проти коронавірусу дає не більше побічних ефектів, ніж базові. 

Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019епідеміяздоров'я
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