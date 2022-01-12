Бустерну дозу Covid-вакцини отримали вже 41 тисяча українців

Третю дозу вакцини проти Covid-19 в Україні отримала 41 141 людина.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 875 716 людей, з них першу дозу отримали 14 875 714 людей, дві дози – 14 098 896 людей, додаткову дозу – 7 339 людей, бустерну дозу – 41 141 людина.

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Загалом проведено 29 023 090 щеплень.

11 січня 106 362 людини було вакциновано проти Covid-19. Першу дозу отримали 33 288 людей, другу дозу – 59 348 людей, додаткову дозу отримали 670 людей, бустерну дозу – 13 056 людей.

Нагадаємо: Люди, які отримали перші два щеплення проти Covid-19 вакциною CoronaVac після бустерної дози препаратом Pfizer (Comirnaty) чи Moderna можуть мандрувати країнами, де не визнають китайську вакцину.

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Бустерна доза вакцини проти коронавірусу дає не більше побічних ефектів, ніж базові.