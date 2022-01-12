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Бустерную дозу Covid-вакцины получили уже 41 тысяча украинцев

Среда, 12 января 2022, 07:48
Бустерную дозу Covid-вакцины получили уже 41 тысяча украинцев
Фото Харьковской ОГА

Третью дозу вакцины против Covid-19 в Украине получил 41 141 человек.

Источник: Министерство охраны здоровья

Детали: С начала вакцинальной кампании привито 14 875 716 человек, из них первую дозу вакцины получили 14 875 714 человек, две дозы – 14 098 896 человек, дополнительную дозу – 7 339 человек, бустерную дозу – 41 141 человек.

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В общей сложности сделано 29 023 090 прививок.

11 января 106 362 человека было вакцинировано против Covid-19. Первую дозу получили 33 288 человек, вторую дозу – 59 348 человек, дополнительную дозу получили 670 человек, бустерную дозу – 13 056 человек.

Напомним: Люди, получившие первые две прививки против Covid-19 вакциной CoronaVac после бустерной дозы препаратом Pfizer (Comirnaty) или Moderna могут путешествовать по странам, где не признают китайскую вакцину.

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Бустерная доза вакцины против коронавируса дает не больше побочных эффектов, чем базовые.

Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019эпидемияздоровье
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