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Бустерную дозу Covid-вакцины получили уже 41 тысяча украинцев

Среда, 12 января 2022, 08:48
Фото Харьковской ОГА

Третью дозу вакцины против Covid-19 в Украине получил 41 141 человек.

Источник: Министерство охраны здоровья

Детали: С начала вакцинальной кампании привито 14 875 716 человек, из них первую дозу вакцины получили 14 875 714 человек, две дозы – 14 098 896 человек, дополнительную дозу – 7 339 человек, бустерную дозу – 41 141 человек.

В общей сложности сделано 29 023 090 прививок.

11 января 106 362 человека было вакцинировано против Covid-19. Первую дозу получили 33 288 человек, вторую дозу – 59 348 человек, дополнительную дозу получили 670 человек, бустерную дозу – 13 056 человек.

Напомним: Люди, получившие первые две прививки против Covid-19 вакциной CoronaVac после бустерной дозы препаратом Pfizer (Comirnaty) или Moderna могут путешествовать по странам, где не признают китайскую вакцину.

Бустерная доза вакцины против коронавируса дает не больше побочных эффектов, чем базовые.

Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019эпидемияздоровье
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