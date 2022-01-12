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Блінкен запевнив Кулебу в готовності збільшити оборонну допомогу Україні

Середа, 12 січня 2022, 08:23
Блінкен запевнив Кулебу в готовності збільшити оборонну допомогу Україні
Фото: Getty Images

Держсекретар США Ентоні Блінкен у розмові з главою МЗС України Дмитром Кулебою заявив, що РФ понесе величезні втрати у разі нового вторгнення в Україну.

Про це повідомили у Держдепі за результатами розмови, передає "Європейська правда".

Відзначаючи спільне занепокоєння щодо поточного нарощування Росією військових сил поблизу України Блінкен і Кулеба обговорили результати та наступні кроки після діалогу зі стратегічної стабільності США та Росії в Женеві та напередодні засідання Ради НАТО-Росія в Брюсселі.

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Держсекретар поділився очікуваннями від засідання Постійної ради ОБСЄ 13 січня у Відні.

"Провів розмову з американським колегою та другом Ентоні Блінкеном. Протягом тижня дипломатичних контактів з РФ, Україна та США залишаються єдиними у прагненні деескалації завдяки дипломатії та силі. Ми продовжуємо тісно працювати разом над стримуванням РФ від подальшої агресії" - написав у Twitter Дмитро Кулеба за результатами розмови.

Блінкен підтвердив свою підтримку дипломатії як єдиного відповідального шляху вперед, і що без України жодних предметних дискусій щодо України не буде.

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"Він повторив, що якщо Росія вибере шлях подальшого конфлікту, Сполучені Штати та наші союзники та партнери готові покласти величезні витрати на економіку Росії, посилити присутність НАТО в прифронтових державах Альянсу та збільшити оборонну допомогу Україні" - йдеться у заяві Держдепу.

Як повідомлялося, США розповіли про очікування від зустрічі Ради Росія-НАТО.

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