Блинкен заверил Кулебу в готовности увеличить оборонную помощь Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил, что РФ понесет огромные потери в случае нового вторжения в Украину.

Об этом сообщили в Госдепе по результатам разговора, передает "Европейская правда".

Отмечая общую обеспокоенность по поводу текущего наращивания Россией военных сил вблизи Украины Блинкен и Кулеба обсудили результаты и последующие шаги после диалога по стратегической стабильности США и России в Женеве и накануне заседания Совета НАТО-Россия в Брюсселе.

Госсекретарь поделился ожиданиями от заседания Постоянного совета ОБСЕ 13 января в Вене.

"Провел разговор с американским коллегой и другом Энтони Блинкеном. В течение недели дипломатические контакты с РФ, Украина и США остаются единственными в стремлении к деэскалации благодаря дипломатии и силе. Мы продолжаем тесно работать вместе с сдерживанием РФ от дальнейшей агрессии" - написал в Twitter Дмитрий Кулеба по результатам разговора.

Блинкен подтвердил свою поддержку дипломатии как единственного ответственного пути вперед, и что без Украины никаких предметных дискуссий по Украине не будет.

"Он повторил, что если Россия выберет путь к дальнейшему конфликту, Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры готовы возложить огромные расходы на экономику России, усилить присутствие НАТО в прифронтовых государствах Альянса и увеличить оборонную помощь Украине" - говорится в заявлении Госдепа.

Как сообщалось, США рассказали об ожиданиях от встречи Совета Россия-НАТО.