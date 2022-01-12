"Співпраця" на 4 мільйони: ДБР затримало на відкаті столичного комунальника

Працівники Державного бюро розслідувань викрили масштабну схему розкрадання коштів, що виділялися Київською міською державною адміністрацією для оплати робіт з капітального ремонту парків і скверів та влаштування об’єктів благоустрою столиці.

Джерело: ДБР, ОГП

Деталі: 11 січня під час одержання частини коштів - майже 1,7 млн грн, правоохоронці затримали заступника начальника управління капітальних вкладень КО "Київзеленбуд" та посередника, який забезпечував реалізацію злочинної схеми (за даними джерела УП – представник Бюро економічної безпеки).

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За даними слідства, посадові особи КО "Київзеленбуд", використовуючи своє службове становище, налагодили механізм отримання неправомірної вигоди шляхом забезпечення перемог у тендерних торгах залученим комерційним структурам, за що систематично отримували від останніх грошову винагороду в розмірі певної частини від сум тендерів.

Під час документування злочинної діяльності в рамках кримінального провадження правоохоронці зафіксували низку фактів передачі грошових коштів.

Вказано зокрема, що раніше, у жовтні 2021 року, представник КО "Київзеленбуд" вже отримав першу частину неправомірної вигоди у сумі 2 047 500 грн, що також задокументовано.

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Дослівно ДБР: "Наразі вирішується питання про оголошення підозри вказаним посадовим особам. Вже проведено низку обшуків у інших фігурантів кримінального провадження, під час яких вилучено велику кількість готівки, документів, технічних засобів зв’язку тощо, що містять докази злочинної діяльності".

Додатково: Офіс генерального прокурора в свою чергу закликає підприємців, які стали жертвам вимагання, повідомити правоохоронні органи про такі злочини.

Оновлено: У "Київзеленбуді" натомість заявили, що в ніч на 12 січня співробітниками Державного бюро розслідувань обшук у приміщенні комунальної організації було проведено в порушення вимог - без ухвали слідчого судді.

"Також уночі був затриманий співробітник підприємства, який вже два тижні перебуває в офіційній відпустці", - йдеться також в заяві комунальників.